娛樂 最新消息

爆紅男星退娛樂圈奇慘 與家人相繼罹癌獨撐巨額醫藥費

43歲香港TVB前藝人近日拍片透露奇慘經歷。（香港星島日報）43歲香港TVB前藝人近日拍片透露奇慘經歷。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲香港TVB前藝人李日朗今年宣布退出娛樂圈，結束逾20年演藝生涯，專注發展小顏術美容事業，不過李日朗退出娛樂圈後，生活未見好轉，父母不但在同一時間病倒，爸爸更罹患癌症，在短時間內已花20萬港幣（約80萬台幣）醫藥費，甚至李日朗也發現自己罹患胃癌，幸賴情況不算太嚴重，以自然療法抗癌。

李日朗前天公開影片無奈說：「當頂樑柱累了、病了，獨自硬扛的時候，有多難。」片中所見，李日朗獨自入院掛號、排隊、做檢查，即使戴上口罩，亦能看到他一臉倦容：「身體不舒服不敢聲張，怕家裡人擔心，只能自己一個人跑醫院，這種孤立無援的感覺，真的太磨人，只要不放棄，總有扛過去的那天。」

李日朗發現罹患胃癌，幸賴情況不算太嚴重，以自然療法抗癌。（香港星島日報）李日朗發現罹患胃癌，幸賴情況不算太嚴重，以自然療法抗癌。（香港星島日報）

港媒報導，2003年李日朗在以歌手身分出道，憑青春劇《當四葉草碰上劍尖時》嶄露頭角，2015年以「鬼哭神嚎版」《傻女》讓他從「過氣藝人」華麗變身「哭腔王子」，演藝事業一度如日中天，無奈之後漸漸走下坡，今年6月宣布正式退出娛樂圈。

