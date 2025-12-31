自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

西門町曬大字報誹謗恐嚇藝人畢書盡 67歲男判拘役120日

〔記者張文川／台北報導〕67歲鍾姓男子因與藝人畢書盡有經紀報酬糾紛，前年5月3度竟在北市西門町商圈、忠孝東路人行道，擺放多張手寫大字報誹謗、辱罵畢書盡「厚顏無恥」等語；台北地院今3件散布文字誹謗罪，將鍾男各處拘役50日，合併應執行拘役120日、得易科罰金12萬元。可上訴。

鍾姓男子因與藝人畢書盡（圖）有經紀報酬糾紛。（記者王文麟攝）鍾姓男子因與藝人畢書盡（圖）有經紀報酬糾紛。（記者王文麟攝）

判決指出，2023年5月6日下午1點許，鍾男在西門町商圈路邊擺放大字報，內容指：「我出錢出力照料你日常生活，每天陪你專心學習不再犯錯誤，而如今你功成名就住別墅，開豪車，但你承諾我的事情都可以完全背棄，對待你的恩人，你卻視若無睹，可悲可嘆呀。畢書盡，我能造就你，我也能毀了你，再給兩天時間，你叫我小心點，改天我被打，或無故失蹤，就是你指使的」。

時隔4天，5月10日下午3點許，鍾男又在北市忠孝東路二段人行道前，擺放內容為「畢書盡，我能造就你，我也能毀了你，等著我爆出驚人內幕，畢書盡當初你像一隻土狗似的被你的親人踢來踢去無路可以走，是我接納你給了你機會，帶著你回台灣發展...而如今你功成名就，當初對我的承諾都可以完全背棄，對待你的恩人你卻視若無睹、無情無義」的大字報。

3天後，5月13日下午2點許，鍾男又在台北市漢中街前路邊，擺放「...狼心狗肺、厚顏無恥」等大字報辱罵畢書盡。

有民眾寫出畢書盡的「罪狀」，希望引起路人注意。（記者陳奕全攝）有民眾寫出畢書盡的「罪狀」，希望引起路人注意。（記者陳奕全攝）

畢書盡發現後，駁斥該男子的指責，公司則回應稱Bii尚未出道時，和該男子曾有過幾面之緣，但之後則再也沒有交集，呼籲外界勿不實散播。畢書盡並提起刑事告訴，北檢調查後認定鍾男言論觸犯刑法公然侮辱、加重誹謗及恐嚇危害安全罪，去年8月將鍾男起訴。

鍾男坦承以大字報散布言論，但矢口否認誹謗，辯稱是畢書盡不履行「薪資分紅」的承諾、避不見面，他才不得已寫字卡陳情，沒有誹謗犯意。

法官認為，鍾男指責畢書盡忘恩負義、恐嚇鍾男、酒後打老婆等，但並未提出實證以實其說，也沒有透過正當法律程序獲法院肯認，其言論難以證明為真實，有真實惡意，構成加重誹謗。

且鍾男揚言要「毀了」畢書盡，意在恐嚇要使對方身敗名裂、難以在演藝圈立足，也構成恐嚇危害安全罪；以「狼心狗肺」、「像一只土狗」字眼也成立公然侮辱罪 。法官認定鍾男行事衝動，自制力不足，犯後未見悔意，也未賠償或道歉，犯後態度不佳，從重依3件文字誹謗罪量處拘役120日。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中