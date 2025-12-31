體壇男神才說沒女友！ 耶誕貼文掀戀愛疑雲

吳尚旭（右）和日韓混血模特兒豊田遥夏傳緋聞，但雙方未正式回應。（翻攝自IG，合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國體壇男神、擊劍國手吳尚旭今年耶誕節不低調！近日他在社群分享近況，曬出充滿冬日氛圍的照片，並附上祝福：「祝大家溫暖地度過耶誕節。」卻引爆緋聞流言，打臉他先前說「沒女朋友」的說法。

日韓混血模特兒豊田遥夏（Haruka Toyoda）曬出「Jeju christmas」為題的照片，畫面裡的沙發、空間設計，竟與吳尚旭先前打卡的咖啡廳高度相似。

請繼續往下閱讀...

耐人尋味的是，豊田遥夏分享的照片中，悄悄出現一張寫有吳尚旭簽名的明信片，以及與同行男性用影子比出愛心的認證照，讓網友瞬間腦補：「這該不會是一起去濟州島過耶誕節吧？」相關截圖在社群瘋傳，討論度飆升。

吳尚旭（右）耶誕貼文引爆和日韓混血模特兒豊田遥夏緋聞。（翻攝自IG，合成圖）

其實，這段戀愛傳聞早有前情；早在去年9月，吳尚旭就被發現追蹤豊田遥夏的IG，還頻頻按讚、留言互動，甚至連家人之間的互追關係都被網友挖出，當時就已掀起一波「戀愛雷達警報」，只是雙方始終選擇不回應。

偏偏，吳尚旭過去在綜藝節目《玩什麼好呢？》中，曾對感情話題直球回應：「我不打算解釋，有那個必要嗎？」甚至親口說過「我沒有女朋友」，如今卻被接連捕捉到宛如情侶放閃的蛛絲馬跡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法