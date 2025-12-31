自由電子報
娛樂 最新消息

蔡依林出狀況！項鍊斷裂臨場反應曝光 大巨蛋5大爆點一次看

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林昨晚在台北大巨蛋舉辦首場《PLEASURE》世界巡迴演唱會，一連嗨唱2個半小時，震撼全場。她演唱夯曲《馬德里不思議》時，項鍊意外斷裂差點掉落，臨場反應也掀起網友熱議。

蔡依林臨危不亂展現專業。（凌時差提供）蔡依林臨危不亂展現專業。（凌時差提供）

Jolin昨晚唱到一半察覺配件滑落，立刻示意身旁兩名男性舞者尋求協助，只見她神情自若繼續高歌，還不忘對觀眾喊「再一遍」，專業表現獲得網友一致讚賞：「臨場反應滿分」，甚至有人笑稱：「如果是王Aden，可能就不唱了吧。」

Jolin首度登上大巨蛋開唱，今（31）日跨年夜將舉辦第二場演出。天后斥資9億元打造大巨蛋《PLEASURE》「愉悅宇宙」，五大看點也成了焦點話題。

蔡依林愉悅宇宙五大看點揭密。（凌時差提供）蔡依林愉悅宇宙五大看點揭密。（凌時差提供）

一、最燒錢：演唱會總成本高達新台幣9億元，刷新大巨蛋歷屆演唱會製作費紀錄。

二、最創新：以寓言故事小說為概念，透過五大敘事章節、六大世界觀場景，完整串聯成「愉悅宇宙」。

三、最多樣：30項宛如藝術瑰寶的舞台道具裝置貫穿全場。

四、最新奇：人間樂園化身萬獸派對，20隻奇幻混種動物傾巢而出，翻玩大巨蛋空間。

五、最狂開場：10分鐘「巨蟒繞場巡禮」結合登高唱跳，氣勢磅礡震撼登場。

