韓流傳奇KARA睽違12年台灣開唱！台北跨年卡司順序看這邊

北市觀傳局除了在捷運市政府站內，進行限定輪播KARA招牌曲目，並透過四大巨型電視牆，分別捷運市政府站B1大廳電視牆、市府轉運站信義光牆、台北市忠孝SOGO商圈LED、台北小巨蛋天幕播放KARA的影片，滿足粉絲的心。（北市觀傳局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕「台北最High新年城-2026跨年晚會」今（31）日晚熱血登場，韓流傳奇女團KARA카라睽違12年重新回到台灣舞台，並擔任跨年前壓軸卡司，不少粉絲都相當感動。北市觀傳局除了在捷運市政府站內，進行限定輪播KARA招牌曲目，並透過四大巨型電視牆，分別捷運市政府站B1大廳電視牆、市府轉運站信義光牆、台北市忠孝SOGO商圈LED、台北小巨蛋天幕播放KARA的影片，滿足粉絲的心。

今天晚間跨年晚會卡司順序，由賽博台客樂團美秀集團、捷運盃街舞大賽青年組冠軍HRC BEAST ABYSS和主持群接續開場，隨後依序為影視歌三棲全能歌后李千娜、人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、情歌王子Bii畢書盡、Dragon Beauties小龍女、金曲創作才子韋禮安、金曲創作天后蔡健雅，接著由U:NUS及捷運盃街舞大賽成人組冠軍 VHZ Dance Crew帶來精彩表演，還有新生代創作歌手高爾宣OSN、性感實力唱跳女神安心亞，2025年的最後將由跨年前壓軸卡司KARA帶來30分鐘精彩表演，並與民眾一起跨年倒數、迎接台北101新年大秀，2026年的一開始，則由潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹繼續熱力開唱。

請繼續往下閱讀...

「台北最High新年城-2026跨年晚會」卡司順序。（記者孫唯容攝）

北市觀傳局表示，捷運市政府站將進行全站播音，在晚間6點到9點，每隔20分鐘，每次30秒，會輪播KARA三首招牌曲目《Step 스텝》、《Mister 미스터》、《Lupin루팡》，歡迎粉絲感受KARA的熱情魅力。

觀傳局提醒，今天跨年晚會19時開始，活動周邊將有三階段交通管制，部分周邊區域也將管制進出。管制範圍內之路邊汽、機停車格、YouBike 2.0 站位在12月31日17時至1月1日3時禁止停車、暫停營運。臺北捷運的部分，今年跨年一樣連續營運 42 小時不收班（小碧潭支線及新北投支線除外） ，讓大家High到多晚都能夠回得了家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法