自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

電影《陽光女子合唱團》角色 何如芸又演壞女人？

何如芸（右一）昨和小兒子一起去看她有演出的電影《陽光女子合唱團》首映。（翻攝自何如芸臉書）何如芸（右一）昨和小兒子一起去看她有演出的電影《陽光女子合唱團》首映。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸30日和小兒子去看她有演出的電影《陽光女子合唱團》首映，回家後成了2個兒子茶餘飯後話題，兒子們對話全被耳朵還算靈敏的何如芸全聽到。

看完首映回家後，小兒子被他哥哥問：「演什麼？」結果小兒把何如芸在電影裡的台詞從頭到尾背一遍，當她說完這段描述，記者第一個想問的問題：「小兒子能把台詞全背一遍，莫非.....何如芸戲份很少？」

之後，耳朵靈敏的何如芸又聽見兄弟倆對話「她又演壞女人對吧？」、「欸……對耶！她不要她的小孩...」2人嘻嘻哈哈七嘴八舌，意外的是，何如芸居然沒動怒，只是嘆了一口氣說：「欸！至少我愛你們，我是好媽媽！」

值得一題是，小兒子發現電影明年元月17日會在新加坡上映，何如芸說：「他後悔沒有和諸位大明星合照，唸了一整個晚上。」

電影《陽光女子合唱團》故事背景設定在女子監獄中的一群受刑人，主角入獄時身懷六甲、並在獄中產下女兒，不巧女兒天生有弱視的問題，為了讓孩子在健全環境生長、並有更好的醫療資源，她掙扎後選擇將女兒送往寄養家庭。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中