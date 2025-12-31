「孤獨的美食家」暌違5年現場吃播！松重豐做飯糰放話：比紅白更興奮

《孤獨的美食家2026新春特別篇》五郎雖有任務在身，但不忘享受在地美食。（LINE TV提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由松重豐主演的《孤獨的美食家2026新春特別篇》，再次於同時段挑戰日本國民節目《NHK紅白歌合戰》，這不僅是該系列連續第9年推出跨年特別篇，更暌違5年加入「現場直播」環節，將與觀眾一起迎接新年的到來，松重豐更向觀眾喊話：「可能會比《紅白》還讓人興奮喔！」要讓與紅白搶觀眾。

《孤獨的美食家》五郎（松重豐飾）將收到什麼預料之外的請托？（LINE TV提供）

《孤獨的美食家》自第一季開播以來已走過13個年頭。劇中描述經營進口雜貨貿易的井之頭五郎（松重豐 飾），在拜訪客戶的途中走遍大街小巷，憑藉直覺尋找心儀餐廳，自由自在享用美食的過程療癒了無數觀眾。今年1月，由松重豐親自執導、編劇並主演《電影版 孤獨的美食家》，在上映後引發熱潮，在日票房成功突破10億日圓大關，更在亞洲各地引起「五郎炫風」，松重豐也勤跑宣傳，來台親會粉絲，成功將「吃貨大叔」的魅力推向海外。

《孤獨的美食家》五郎（松重豐飾）載著網紅「飯糰大師（森永悠希飾）」尋覓食材。（LINE TV提供）

在今年的跨年特別篇中，五郎將挑戰一場史無前例的「食材集貨之旅」，為了籌備跨年活動要發放的飯糰，五郎將開著他的「戰友」古董車跑遍新潟佐渡、山形米澤等東北產米勝地，親自找尋最頂級的稻米與內餡食材。一如往常，五郎在趕路途中總會捲入預料之外的請託，但他秉持「吃飯皇帝大」的精神，在緊湊的時間內盡情享受地方料理。

面對即將到來的現場直播挑戰，五郎能否準時帶著新鮮食材抵達會場，並吃下現做的飯糰為2025年畫下句點？主演松重豐表示：「聽說今年已經是連續播出第9年了，雖然9年這數字不上不下的，但為了表達對時代變遷的小小抗議，我決定挑戰現場直播！雖然大家太期待我會很困擾，但說不定真的會出現比《紅白》更讓人興奮的瞬間喔！」

新川優愛（右）在《孤獨的美食家》飾演跨年活動的企劃負責人。（LINE TV提供）

《孤獨的美食家2026新春特別篇》跨年夜開播，主演松重豐將連續9年陪觀眾跨年。（LINE TV提供）

特別篇的卡司同樣亮眼，新川優愛飾演跨年活動的企劃負責人，森永悠希則演出坐擁120萬追蹤者的網紅「飯糰大師」；此外，實力派演員塚本高史、福澤重文將分別飾演佐渡島的餐廳老闆與農夫，矢崎希菜與資深演員田島令子也將在五郎的覓食旅途中驚喜登場，而新川優愛與森永悠希預計也將在現場直播環節現身。最終五郎能否準時帶著新鮮食材抵達會場，為2025年畫下完美句點？《孤獨的美食家2026 新春特別篇》LINE TV 12月31日晚間11點上架播出，台灣也能看得到。

