日本大咖歌王震撼宣布紅白引退 70歲親吐告別原因

鄉廣美宣布不再唱紅白，要把機會留給年輕人。（翻攝自官網）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本年度盛事《NHK紅白歌合戰》今天（31日）晚間登場，70歲的日本歌王鄉廣美（郷ひろみ）再度獲邀參加，不過29日他宣布未來將不再參加紅白歌合戰，將把機會留給年輕人們。

NHK紅白歌合戰並非想參加就參加，而是該年度具有一定知名度、人氣者才能獲邀，且有限制名額，而身為叱吒歌壇多年的鄉廣美自然是常客，1973年是他第一次登上紅白，今年是他第38度受邀參加，代表參加了38年，堪稱演藝圈長青樹。

不過鄉廣美在29日紅白彩排前，向粉絲俱樂部寄出一封親筆信，表示將把今晚的紅白歌合戰當作一個階段性的句點，他感謝NHK給予長時間的演出機會，並衷心感謝一直給予他支持的大家。

鄉廣美以親筆信宣布不再於紅白歌合戰演出。（翻攝自X）

鄉廣美認為，紅白是讓他挑戰及成長的舞台，這次的紅白引退決定並不是結束，而是一個里程碑，希望下一個時代的年輕人可以讓這個舞台繼續發光發熱。不過他強調，就算是70歲，對音樂的熱情也絲毫未變，今後也會繼續唱歌，希望大家能夠繼續支持他並期待今晚的紅白歌合戰。

