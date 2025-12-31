自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才爆斂財上億！賓賓哥遭傳已婚「仍有紅粉知己」 發聲回擊喊告

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「賓賓哥」江建樺近來有不少爭議，先是遭爆疑透過直播販售劣質泰國佛牌、古曼童，涉嫌斂財金額高達上億元，傳受害者逾10人求償無門，如今又傳他謊報年齡，還隱瞞已婚身分，對此，賓賓哥稍早也透過經紀公司回應了。

賓賓哥近期爭議不斷。（翻攝自臉書）賓賓哥近期爭議不斷。（翻攝自臉書）

賓賓哥自稱是34歲，近日遭粉絲爆料稱他應該為43歲，還爆他身邊常有一名女子陪伴，兩人不僅有情侶飾品還會共穿衣服，還有人稱女子為「大嫂」等，據悉，該女子年紀40多歲，綽號「寶爺」，賓賓哥的父母「默許」兒子出軌但嚴禁離婚。

不過針對爆料，賓賓哥透過經紀公司澄清，再次強調自己絕無逃稅或違法情事，並說有很多爆料與事實嚴重不符，並涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大且實質的傷害，「我們已完成相關事證蒐集，並正式委由律師團隊啟動法律程序，對散布不實資訊者追究一切法律責任，絕不姑息。」

至於私人感情生活，賓賓哥向來低調、不願多做描述，認為與公益事務及社會責任無直接關聯，「文中相關爆料亦有諸多不符實際情況之處，基於對家人與相關人士的尊重，將不再另行贅述。」

賓賓哥聲明全文：

所有與團隊、相關集團之交易、帳務與營運行為，皆依法辦理，相關稅務申報亦完全依照法規進行，經得起任何主管機關與社會大眾的檢視，絕無逃稅或違法情事。

本次爆料中，已有多項內容與事實嚴重不符，並涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大且實質的傷害。對此，我們已完成相關事證蒐集，並正式委由律師團隊啟動法律程序，對散布不實資訊者追究一切法律責任，絕不姑息。

賓賓哥深知自己身為公眾人物，始終謹守分寸，將心力專注於社會公益與正向影響。至於私人感情生活，向來低調、不願多做描述，亦與公益事務及社會責任無直接關聯，文中相關爆料亦有諸多不符實際情況之處，基於對家人與相關人士的尊重，將不再另行贅述。

懇請外界將關注焦點回歸於對社會有實質貢獻的事務上，感謝理解與關心。

相關新聞：賓賓哥才傳斂財上億  又被爆已婚有粉紅知己

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中