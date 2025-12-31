才爆斂財上億！賓賓哥遭傳已婚「仍有紅粉知己」 發聲回擊喊告

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「賓賓哥」江建樺近來有不少爭議，先是遭爆疑透過直播販售劣質泰國佛牌、古曼童，涉嫌斂財金額高達上億元，傳受害者逾10人求償無門，如今又傳他謊報年齡，還隱瞞已婚身分，對此，賓賓哥稍早也透過經紀公司回應了。

賓賓哥近期爭議不斷。（翻攝自臉書）

賓賓哥自稱是34歲，近日遭粉絲爆料稱他應該為43歲，還爆他身邊常有一名女子陪伴，兩人不僅有情侶飾品還會共穿衣服，還有人稱女子為「大嫂」等，據悉，該女子年紀40多歲，綽號「寶爺」，賓賓哥的父母「默許」兒子出軌但嚴禁離婚。

不過針對爆料，賓賓哥透過經紀公司澄清，再次強調自己絕無逃稅或違法情事，並說有很多爆料與事實嚴重不符，並涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大且實質的傷害，「我們已完成相關事證蒐集，並正式委由律師團隊啟動法律程序，對散布不實資訊者追究一切法律責任，絕不姑息。」

至於私人感情生活，賓賓哥向來低調、不願多做描述，認為與公益事務及社會責任無直接關聯，「文中相關爆料亦有諸多不符實際情況之處，基於對家人與相關人士的尊重，將不再另行贅述。」

賓賓哥聲明全文：

所有與團隊、相關集團之交易、帳務與營運行為，皆依法辦理，相關稅務申報亦完全依照法規進行，經得起任何主管機關與社會大眾的檢視，絕無逃稅或違法情事。

本次爆料中，已有多項內容與事實嚴重不符，並涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大且實質的傷害。對此，我們已完成相關事證蒐集，並正式委由律師團隊啟動法律程序，對散布不實資訊者追究一切法律責任，絕不姑息。

賓賓哥深知自己身為公眾人物，始終謹守分寸，將心力專注於社會公益與正向影響。至於私人感情生活，向來低調、不願多做描述，亦與公益事務及社會責任無直接關聯，文中相關爆料亦有諸多不符實際情況之處，基於對家人與相關人士的尊重，將不再另行贅述。

懇請外界將關注焦點回歸於對社會有實質貢獻的事務上，感謝理解與關心。

