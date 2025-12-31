自由電子報
娛樂 最新消息

蔡依林「霸氣站蛇頭演出」 謝盈萱驚呆：有一百個問題想問

蔡依林踏上慾望巨蟒。（凌時差提供）蔡依林踏上慾望巨蟒。（凌時差提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕今是謝盈萱生日，她昨晚在台北大巨蛋朝聖天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會，演出一開場，蔡依林化身「馴獸女王」，先出動高達3層樓的巨型公牛繞場，隨後站上巨型蟒蛇環繞大巨蛋，還有飛馬、金豬、長頸鹿等20多種動物傾巢而出，光是這些巨型道具就燒了台幣1.7億，超震撼的視覺效果讓現場觀眾驚呼連連，謝盈萱目睹天后站在蛇頭上經過，傻眼驚呼「怎麼辦到的？」

雙金影后謝盈萱朝聖蔡依林演唱會看呆了。（資料照，新聞攝影組攝）雙金影后謝盈萱朝聖蔡依林演唱會看呆了。（資料照，新聞攝影組攝）

蔡依林霸氣佇立在「超巨型蛇頭」裝置上，一手握著麥克風高歌，一手隨音樂揮舞，整個人穩穩站立其上，畫面張力十足。讓畫面讓謝盈萱驚呆直問：「『怎麼辦到的？！』我有一百個問題想問，在這個2025年終看演唱會的晚上。即使我也無法確定，這場演出是否還能單純被稱作『演唱會』。」

謝盈萱被蔡依林霸氣演出震懾。（翻攝自IG）謝盈萱被蔡依林霸氣演出震懾。（翻攝自IG）

謝盈萱感動表示，這場演唱會是充滿戲劇張力的表演，無論是聲光、舞台設計、編導舞蹈或主題呈現，每一個面向都被推向極致，是如此幸福又酣暢淋漓的一晚。

