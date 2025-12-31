跨年夜有地方大跳了! 信義區酒吧邀王ADEN登台 網友掀抵制

王ADEN校唱時臭臉拒唱以示抗議，一連串行徑遭外界質疑霸凌女學生。（組合照，翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕創作歌手王ADEN日前因一場校園演唱會插曲意外捲入輿論風暴，相關畫面在網路流傳後，引發外界對其臨場反應與專業態度的討論，也讓原本規劃好的跨年檔期接連生變。台北市政府、宜蘭市政府相繼宣布取消合作，使他的跨年行程一度全數喊卡。然而就在外界以為風波尚未平息之際，信義區一家新開幕酒吧卻宣布將於跨年夜邀請他演出，再度掀起爭議。

回顧事件起因，王ADEN日前受邀至桃園某高中進行校園演出，期間一名女學生突然登台，王ADEN隨後暫停演唱並蹲坐在舞台一側，當下神情被部分網友解讀為不悅與不耐。事後更發布影片，被網友質疑是在公審女學生，導致學生事後承受龐大輿論壓力。

隨著爭議延燒，地方政府陸續取消跨年活動邀演，外界普遍認為王ADEN短期內恐難以再度站上公開舞台。不過，信義區一間新開幕酒吧近日釋出宣傳短片，宣布跨年夜將邀請王ADEN登台演出。

消息曝光後，不少網友在社群留言表達不滿，有人直言拒絕前往該店消費；也有人質疑，連公部門都選擇暫停合作，商家此時邀請演出是否低估社會觀感與後座力。

