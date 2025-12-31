蔡依林學生時期嫩照流出 網友驚呼：根本蔡媽媽

蔡依林嫩照曝光。（翻攝臉書）

〔娛樂頻到／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林暌違6年再度回到台北開唱，自30日起連續3天站上台北大巨蛋，舉辦「Pleasure」世界巡迴演唱會，以五大篇章串聯演出內容，視覺與舞台效果全面升級，三場共吸引超過4萬名觀眾到場朝聖，再次證明她在華語樂壇無可撼動的天后地位。

出道至今26年，蔡依林從青澀新人蛻變為舞台女王，她的成長歷程也隨著這次演唱會再度被網友翻出回憶。近日就有一名輔仁大學校友在社群平台分享一張超過20年前的合影，畫面中正是仍就讀輔大英文系的蔡依林，瞬間引發網友熱烈討論。

蔡依林（左）嫩照曝光。（翻攝臉書）

照片裡的蔡依林留著中長髮，臉上帶著略顯害羞卻燦爛的笑容，模樣清新自然，與現在舞台上氣場全開的天后形象形成強烈對比，也讓不少人直呼「青春感滿滿」。而這張照片曝光後，網友的焦點卻意外歪樓，紛紛留言表示「這根本是蔡媽媽吧」、「你確定不是蔡媽媽年輕時」、「模子真的太像了」，掀起一波趣味討論。

蔡依林（中）嫩照曝光。（翻攝臉書）

事實上，蔡依林當年還是景美女中高二學生時，便在MTV音樂台與新力唱片共同舉辦的「新聲卡位戰」中奪冠，順利踏入歌壇，之後更因成績優異獲得保送進入輔大英文系。即使工作邀約不斷，她仍相當重視課業，堅持完成學業，這段學生時期的努力，如今再被翻出，引起一番討論。

