陳芳語新戀情曝光？日常照藏玄機 高挑男子身分成謎

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「Kimberley」陳芳語感情動向再度成為關注焦點。她與血肉果汁機鼓手彥文分手約5個月後，近日在社群平台分享一系列生活近照，其中一張與神秘高挑男子的合影意外引發熱議，外界紛紛揣測她是否已悄然展開新戀情。

陳芳語日前在社群發文寫下「2025 趕快去去去去」，語氣看似隨興，卻一次上傳多達20張照片。眼尖網友發現，第4張照片中，她被一名身材高挑的男子從背後摟著，兩人對著鏡子自拍，互動自然親暱，畫面頗具曖昧氛圍。由於該照片未特別標註身分，也未加任何說明，被認為是刻意低調「藏在日常裡」，反而更引人聯想。

陳芳語身旁出現一名身材高挑的男子。（翻攝IG）

針對外界詢問該名男子是否為新對象，陳芳語本人僅以偷笑表情符號回應，讓這段疑似新戀情更顯撲朔迷離。相關人士解讀，這樣的回應方式，彷彿已默許關係正在發展中。

事實上，陳芳語曾於2025年7月親口證實，與交往近三年的彥文已和平分手，為這段一度被外界看好、甚至傳出婚訊的感情畫下句點。回顧當時，早在2024年底，她就曾在社群寫下「單身December」，並分享疑似暗指感情裂痕的貼文，同時取消追蹤彥文，當時已引起粉絲揣測，但直到隔年才正式鬆口。

如今再度被發現身邊出現疑似新對象，是否真的迎來新戀情仍有待本人證實。不過從她曬照後的反應，以及團隊並未否認的態度來看，這段關係似乎正低調萌芽中，也讓粉絲持續關注她的感情新動向。

