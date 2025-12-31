自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳芳語新戀情曝光？日常照藏玄機 高挑男子身分成謎

陳芳語身旁出現一名身材高挑的男子。（翻攝IG）陳芳語身旁出現一名身材高挑的男子。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「Kimberley」陳芳語感情動向再度成為關注焦點。她與血肉果汁機鼓手彥文分手約5個月後，近日在社群平台分享一系列生活近照，其中一張與神秘高挑男子的合影意外引發熱議，外界紛紛揣測她是否已悄然展開新戀情。

陳芳語日前在社群發文寫下「2025 趕快去去去去」，語氣看似隨興，卻一次上傳多達20張照片。眼尖網友發現，第4張照片中，她被一名身材高挑的男子從背後摟著，兩人對著鏡子自拍，互動自然親暱，畫面頗具曖昧氛圍。由於該照片未特別標註身分，也未加任何說明，被認為是刻意低調「藏在日常裡」，反而更引人聯想。

陳芳語身旁出現一名身材高挑的男子。（翻攝IG）陳芳語身旁出現一名身材高挑的男子。（翻攝IG）

針對外界詢問該名男子是否為新對象，陳芳語本人僅以偷笑表情符號回應，讓這段疑似新戀情更顯撲朔迷離。相關人士解讀，這樣的回應方式，彷彿已默許關係正在發展中。

事實上，陳芳語曾於2025年7月親口證實，與交往近三年的彥文已和平分手，為這段一度被外界看好、甚至傳出婚訊的感情畫下句點。回顧當時，早在2024年底，她就曾在社群寫下「單身December」，並分享疑似暗指感情裂痕的貼文，同時取消追蹤彥文，當時已引起粉絲揣測，但直到隔年才正式鬆口。

如今再度被發現身邊出現疑似新對象，是否真的迎來新戀情仍有待本人證實。不過從她曬照後的反應，以及團隊並未否認的態度來看，這段關係似乎正低調萌芽中，也讓粉絲持續關注她的感情新動向。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中