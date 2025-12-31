自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

71歲譚艾珍活到老學到老 當1年防詐大使收穫滿滿

去年12月23日，台南市長黃偉哲（左）在治安會報時為譚艾珍（中）配戴（防詐大使），希望她能親自跑全台南宣導。（翻攝自譚艾珍臉書）去年12月23日，台南市長黃偉哲（左）在治安會報時為譚艾珍（中）配戴（防詐大使），希望她能親自跑全台南宣導。（翻攝自譚艾珍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（31）日是2025年最後一天，71歲資深藝人譚艾珍昨晚在臉書發文自我檢視，透露這一年收穫成長豐盛，回憶去年12月23日台南市長黃偉哲在治安會報時為她配戴（防詐大使），希望譚艾珍親自跑全台南宣導，因為老人家們都認識她，親自宣導防詐會比較有效。

譚艾珍說，當時心中充滿惶恐，「阿嬤我就是什麼都不懂，因為（無知）才會被詐騙，我有什麼資格為大家宣導？但是硬著頭接下這個任務，為了敬業每天研究詐，一直學習觀摩新的技術，用心的功夫超過所有工作。」

結果2025一整年，譚艾珍總共宣導演講41場，前後更新資料內容6次以上，她感動說：「每次大家在現場都熱烈的跟我分享自己被詐騙的過程，讓阿嬤我增長許多知識，更感恩各區這麼多警察帶領陪同阿嬤一起宣導活動。」

譚艾珍更表示，她也自我探討，因為積極保持正向樂觀，反而造成對外界失去危機意識，但這個世界不會因為你保持樂觀就沒有壞人啊，「害人之心不可有、防人之心不可無，這就是最基本的平衡！」

最後譚艾珍堅信，雖然正向樂觀的人也有機會遇到壞人壞事，但是創傷復原的過程速度的確會比較快，「不論如何保持穩定的危機意識，的確很重要！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中