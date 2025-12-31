71歲譚艾珍活到老學到老 當1年防詐大使收穫滿滿

去年12月23日，台南市長黃偉哲（左）在治安會報時為譚艾珍（中）配戴（防詐大使），希望她能親自跑全台南宣導。（翻攝自譚艾珍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（31）日是2025年最後一天，71歲資深藝人譚艾珍昨晚在臉書發文自我檢視，透露這一年收穫成長豐盛，回憶去年12月23日台南市長黃偉哲在治安會報時為她配戴（防詐大使），希望譚艾珍親自跑全台南宣導，因為老人家們都認識她，親自宣導防詐會比較有效。

譚艾珍說，當時心中充滿惶恐，「阿嬤我就是什麼都不懂，因為（無知）才會被詐騙，我有什麼資格為大家宣導？但是硬著頭接下這個任務，為了敬業每天研究詐，一直學習觀摩新的技術，用心的功夫超過所有工作。」

結果2025一整年，譚艾珍總共宣導演講41場，前後更新資料內容6次以上，她感動說：「每次大家在現場都熱烈的跟我分享自己被詐騙的過程，讓阿嬤我增長許多知識，更感恩各區這麼多警察帶領陪同阿嬤一起宣導活動。」

譚艾珍更表示，她也自我探討，因為積極保持正向樂觀，反而造成對外界失去危機意識，但這個世界不會因為你保持樂觀就沒有壞人啊，「害人之心不可有、防人之心不可無，這就是最基本的平衡！」

最後譚艾珍堅信，雖然正向樂觀的人也有機會遇到壞人壞事，但是創傷復原的過程速度的確會比較快，「不論如何保持穩定的危機意識，的確很重要！」

