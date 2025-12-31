「走的是曹西平不是我」惹議 歐耶老師發文遭炎上急道歉

脫口秀喜劇演員「歐耶老師」遭炎上。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平於29日深夜驚傳在家中離世，警方到場時已確認明顯死亡，遺體出現屍斑與僵硬現象，享壽66歲。噩耗傳出後，演藝圈內外紛紛表達不捨與哀悼，社群平台也湧入大量追思留言。

然而，在哀悼聲浪之中，脫口秀喜劇演員「歐耶老師」的一則貼文卻意外掀起爭議。他在社群平台 Threads 發文寫下：「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我。人生無常，務必保重。」由於語氣被外界認為不恰當，甚至有消費死者之嫌，貼文一出立刻引發網友不滿，輿論迅速延燒。

面對外界批評，歐耶老師隨即刪除原貼文，並發布道歉聲明解釋來龍去脈。他表示，因為過去曾自嘲與曹西平外型相似，事發後有不少網友在相關新聞下標註他、關心近況，才會一時失慮選擇公開回應，坦承「我做了一個很糟糕的事」。

歐耶老師在道歉中直言，自己不該用公開發文的方式，回應發生在他人離世新聞下的標註行為，導致外界產生不舒服的感受，甚至被誤解為藉事件搏關注，「讓大家覺得不舒服、感覺我在消費曹大哥，非常非常的抱歉，對不起」。

他也表示目前正深刻反省，「這次真的考慮不周，做了很糟糕的示範，還讓有人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉。」最後再次向大眾致歉，也強調未來公開發言會更加謹慎。

