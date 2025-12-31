就是今晚！張惠妹坐鎮跨年演唱會 親妹高呼：台東長大就是爽

張惠妹今晚將在台東跨年晚會壓軸登場。（臺東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕邁入2025年最後一天，今（31日）全台有多場跨年晚會，其中天后「阿妹」張惠妹將在家鄉台東國際地標海濱公園坐鎮「東！帶我走—東漂去旅行」演唱會，壓軸演出，親妹妹Saya也在演出陣容中，被問到最想在後台合照的對象，Saya笑說：「想跟阿妹合照啦！最近很忙，很久沒看到她了。」

Saya笑說在台東長大就是爽。（臺東縣政府提供）

Saya被問到，在家鄉台東跨年唱歌的感覺，她開心直呼：「我台東長大的，就是個爽！」除了想和姊姊阿妹合照，她說也想和范曉萱合照，「這次有她真的很開心，她也是我的偶像。」

A-Lin很開心唱完台東跨年晚會就能直接回家。（臺東縣政府提供）

另外同為台東人的金曲歌后 A-Lin ，今晚是首度在台東唱跨年，感性談到：「台東對我而言是我的家、我的能量來源，因為台東這一片海一直都是我練唱的地方。」笑說在台東參加跨年晚會的感覺特別不一樣，「就是，唱完就可以回家了，哈哈哈！」和阿妹一樣，這次 A-Lin 也特別為台東航線班機錄製廣播，笑說自己不像是空服員，「我比較像是航空公司老闆。」

今晚Saya、桑布伊、戴愛玲也會合體演繹「部落金曲」，戴愛玲形容這次合作根本是「部落限定慶典」，並說：「相信我們能帶給大家很多歡樂跟驚喜。」

