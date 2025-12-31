自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

就是今晚！張惠妹坐鎮跨年演唱會 親妹高呼：台東長大就是爽

張惠妹今晚將在台東跨年晚會壓軸登場。（臺東縣政府提供）張惠妹今晚將在台東跨年晚會壓軸登場。（臺東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕邁入2025年最後一天，今（31日）全台有多場跨年晚會，其中天后「阿妹」張惠妹將在家鄉台東國際地標海濱公園坐鎮「東！帶我走—東漂去旅行」演唱會，壓軸演出，親妹妹Saya也在演出陣容中，被問到最想在後台合照的對象，Saya笑說：「想跟阿妹合照啦！最近很忙，很久沒看到她了。」

Saya笑說在台東長大就是爽。（臺東縣政府提供）Saya笑說在台東長大就是爽。（臺東縣政府提供）

Saya被問到，在家鄉台東跨年唱歌的感覺，她開心直呼：「我台東長大的，就是個爽！」除了想和姊姊阿妹合照，她說也想和范曉萱合照，「這次有她真的很開心，她也是我的偶像。」

A-Lin很開心唱完台東跨年晚會就能直接回家。（臺東縣政府提供）A-Lin很開心唱完台東跨年晚會就能直接回家。（臺東縣政府提供）

另外同為台東人的金曲歌后 A-Lin ，今晚是首度在台東唱跨年，感性談到：「台東對我而言是我的家、我的能量來源，因為台東這一片海一直都是我練唱的地方。」笑說在台東參加跨年晚會的感覺特別不一樣，「就是，唱完就可以回家了，哈哈哈！」和阿妹一樣，這次 A-Lin 也特別為台東航線班機錄製廣播，笑說自己不像是空服員，「我比較像是航空公司老闆。」

今晚Saya、桑布伊、戴愛玲也會合體演繹「部落金曲」，戴愛玲形容這次合作根本是「部落限定慶典」，並說：「相信我們能帶給大家很多歡樂跟驚喜。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中