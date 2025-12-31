Jennie 30歲生日禮物太狠 私密一面首度公開

Jennie個人攝影展端出25歲以來的珍貴照片。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕BLACKPINK成員Jennie再度將生日過成「大型事件」！迎接30歲里程碑，她沒開派對，而是直接端出「個人攝影展」，消息曝光在全球粉絲圈掀起熱議。

這場名為《JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’》的展覽，將於下月16日起一連兩週，在首爾鐘路區 USQUARE登場。

官方公開的主視覺一亮相就成功抓住目光，Jennie的臉部被切割、堆疊成宛如雕塑般的肖像，不只時尚感爆棚，也被解讀為「拆解自我、直視內在」的象徵。

與一般明星寫真展不同，《J2NNI5》主打「非刻意瞬間」；展出內容包含Jennie 25 歲時期從未公開的影像，由多位韓國重量級攝影師掌鏡，捕捉她卸下舞台光環後，更真實、私密的一面，被形容是「最靠近Jennie本人的一次展覽」。

讓人驚喜的是，從企劃發想到照片挑選、空間概念設定，Jennie全程親自參與，不只是掛名主角，而是以創作者身分站在幕後，讓粉絲直呼：「這根本是Jennie送給自己的30歲紀念禮物，也順便送給我們。」

Jennie展覽門票將於下月9日晚間8點在Melon Ticket開賣，所有收益將全數捐出。生日、藝術、公益一次到位，就有網友感嘆：「她真的很知道怎麼把影響力用在對的地方。」

