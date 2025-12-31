自由電子報
娛樂 最新消息

過氣天后消失7年...《泰殺歌后戰》愛情、財富一次清空

德泰混血女神查奎琳門恩（Jackie）為本片完成先胖後瘦的地獄式變身。（威視提供）德泰混血女神查奎琳門恩（Jackie）為本片完成先胖後瘦的地獄式變身。（威視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國影壇又要鬧翻天了！繼《模犯生》、《冥婚鬧泰大》成功把亞洲觀眾笑到失守後，原班金獎團隊推出全新失控喜劇《泰殺歌后戰》，讓過氣天后與Z世代偶像天團正面對撞，確定在2026年農曆春節爆笑開打。

故事主角是曾站上巔峰、卻為愛急流勇退的傳奇天后「布萊芬」。消失七年後，她不只人氣歸零，還慘遭男友詐騙，愛情與財富一次清空。

為了翻身，她索性賭上最後尊嚴，強勢回歸樂壇，甚至聯手3位Z世代超高人氣的「咧魔天團」，再加碼請來國際巨星助陣，誓言把失去的掌聲全部奪回。

沒想到，復出第一步就失控。原本該是夢幻聯演的記者會，現場卻直接變成大型鎂光燈混戰，流量、八卦、立場、人氣全面對撞，誰都不想當陪跑。

《泰殺歌后戰》人物海報。（威視提供）《泰殺歌后戰》人物海報。（威視提供）

為撐起這位「人生跌到谷底」的天后角色，女主角查奎琳門恩（Jackie）更直接挑戰演員極限。導演堅持「不要假肉」，她只能真的胖起來——短短一個月內狂吃燒烤、火鍋、高碳水飲食，體重硬是從53公斤飆到63公斤。

不過最崩潰的不是變胖，而是每天掉0.5公斤都會想哭，深怕「不夠胖、戲不成立」。等拍完「巔峰崩壞期」，劇組再停工一個月，讓她全力瘦身完成前後反差。《泰殺歌后戰》於明年2月13日春節檔上映。

