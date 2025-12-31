寇乃馨自曝曾「一次劈4男」 秘婚黃國倫掀家庭革命

〔記者林欣穎／台北報導〕派翠克、吳姍儒、薔薔主持東森綜合《小姐不熙娣》，最新一集以「我不要成為你的人生續集！爸媽請放下遙控器好嗎？」為題，邀請「扛夢代表」馬力歐、寇乃馨、潔潔，李宓及班底劉涵竹、Pag，齊聚一堂大聊那些「被爸媽遙控到快窒息」的成長血淚史。

寇乃馨自爆「大學同時劈4男」。（東森綜合台提供）

寇乃馨率先控訴，父母從小就要求她「把他們沒過好的人生過好」，不僅成績要求頂尖，連交友圈都被嚴格控管，成績不好的朋友一律禁止來往。父母甚至會偷拆朋友寄來的信、偷聽她講電話，讓她無奈表示：「根本沒人敢跟我當朋友。」

此外，因媽媽工作的關係，寇乃馨從小在電視台走跳，對演藝圈充滿憧憬，雖有不少製作人想簽她，卻遭媽媽強力阻止。原來媽媽出身演藝世家，家族曾因演藝事業負債，留下巨大陰影，認定這行風險極高，堅決反對她踏入，但最終寇乃馨仍不顧反對，堅持走出自己的人生路。

未料，寇乃馨在感情生活更是叛逆，自爆父親嚴格規定大學前不准交男友，結果一上大學她竟「報復性戀愛」，最高紀錄「一次交四個男友」！此話一出全場炸鍋，派翠克和Sandy當場傻眼直呼：「什麼狀況！談戀愛是在團購嗎？」

更勁爆的是，她與黃國倫的婚姻當初也遭父母強烈反對，父親甚至揚言斷絕父女關係，原因除了不接受黃國倫的外型，更介意他是二婚且有小孩。面對家庭革命，寇乃馨乾脆「先斬後奏」，直接飛到耶路撒冷與黃國倫秘婚，回台後才慢慢說服父母接受這段婚姻，驚人膽識讓全場來賓聽得目瞪口呆。

