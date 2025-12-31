自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最美星二代」韓菲大吐戀愛心事 余祥銓急勸曝心法

余祥銓（左起）、韓菲、焦曼婷挑戰一日咖啡農夫。（Yahoo《星二代很忙內》提供）余祥銓（左起）、韓菲、焦曼婷挑戰一日咖啡農夫。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓和焦曼婷在Yahoo《星二代很忙內》接獲新任務，挑戰變身一日咖啡農夫。為了成為一名合格的咖啡農夫，還先接受穩定度特訓，學習認識咖啡。此時，「最美星二代」的韓菲現身，自告奮勇擔任小幫手。

韓菲透露，因為懷抱著開咖啡廳的夢想，她和媽媽余皓然一起考取國際吧檯師證照，對手沖咖啡有一定的掌握度。果然才一出手，就獲得咖啡師傅的稱讚。

余祥銓和焦曼婷第一關先學沖煮咖啡，兩人從磨豆開始了解沖泡技巧。韓菲還記得，當時在考吧檯師證照時，規定要在16分鐘內完成7杯飲品，不過她動作很慢，所以一開始都會超時。此時余祥銓和焦曼婷已經磨好豆子，過程中余祥銓不停吐槽，狂虧焦曼婷氣味描述不精準，不滿她頻繁找老師協助。

余祥銓（左起）、韓菲、焦曼婷。（Yahoo《星二代很忙內》提供）余祥銓（左起）、韓菲、焦曼婷。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

焦曼婷求知若渴，懶得理余祥銓，她一邊沖泡一邊詢問韓菲會不會分辨老師說的「悶悶的味道和通透的味道」，沒想到韓菲全神貫注在看他們的沖泡動作，完全沒聽到焦曼婷的提問，連老師都不知道焦曼婷問了什麼，一旁的余祥銓更不用說，幾乎全場「一問三不知」。焦曼婷哭笑不得，大聲抗議：「難道今天只有我一個人在上班嗎？」

聽到余祥銓委屈碎念沒人肯幫自己，心軟的韓菲馬上決定下一關要當余祥銓的小幫手。然而他們第二關是體力活「修剪咖啡樹枝」，韓菲坦言自己喜歡去咖啡廳看書更勝種植，余祥銓好奇問道：「男朋友不會覺得妳這種生活很無聊嗎？」韓菲老實交代「沒有相處很久」，余祥銓馬上機會教育，建議她交朋友可以多看、多相處，不用急著深交。

余祥銓繼續關心韓菲在演藝圈的適應情況，韓菲覺得以前唸書考試是只要有讀書就會有分數，但演藝圈很多事情沒辦法掌控。她也提到從小就對音樂非常感興趣，雖然社恐但嚮往舞台，因此決定進入演藝圈。余祥銓給辛苦一整天的韓菲打了滿分，稱讚她全程不畏懼、肯吃苦，實在是很棒的女生。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中