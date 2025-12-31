高雄夢時代跨年今晚登場！「水彈女王」權恩妃彩排嗨喊想喝珍奶

權恩妃現身夢時代彩排，一現身便引起全場尖叫聲浪。（高市府提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於今（31）日晚間於夢時代登場，邀來韓國爆紅的「Waterbomb水彈女王」權恩妃首度來臺跨年演出，昨晚間她現身夢時代跨年彩排，吸引大批粉絲湧入一睹女神風采，從各地前來的「RUBI」們也用尖叫聲為偶像應援，讓港都跨年前夕星光閃耀，氣氛直飆最高點。

相較於韓國冬季氣溫動輒零下，權恩妃對於來到溫暖宜人的高雄表示：「晚上的徐徐微風很涼爽，溫度剛剛好！」在韓國被封為夏日女神的她，以一身輕鬆休閒裝扮登臺彩排，一現身便引起全場尖叫聲浪。她以中文親切地向等候多時的「RUBI」們道賀「新年快樂」，現場應援聲整齊劃一，讓她露出燦爛笑容，直呼好感動。

權恩妃對臺灣美食可說是如數家珍，一抵達便指名期待已久的珍珠奶茶與小籠湯包。這趟預計在臺停留三天，除許願造訪高雄夜市外，也期待能解鎖更多在地特色小吃。首次站上高雄跨年舞臺，對權恩妃而言別具意義，她興奮分享：「這次特別準備紅色格紋造型，選曲上也挑選能充分展現我個人魅力的歌曲，希望帶給大家難忘的表演，請大家多多期待。」同時，她也感性地向長時間守候的粉絲表達感謝，透露將帶來驚喜演出，獻給每一位支持她的粉絲，並期盼未來能有更多機會與臺灣粉絲再度相見。

