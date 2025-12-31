自由電子報
娛樂 最新消息

巨石強森演了20年安全牌 《重擊人生》經驗全梭哈

〔記者鍾志均／綜合報導〕話題鉅作《重擊人生》改編自UFC傳奇冠軍真實人生，該片不只是一部運動電影，還被外媒形容為「巨石強森整個演藝生涯的轉捩點」。

巨石強森（中）踏出舒適圈，打破既有形象。（采昌提供）巨石強森（中）踏出舒適圈，打破既有形象。（采昌提供）

巨石強森向來以爆肌、爆破、爆票房著稱，這次選擇飾演滿身傷痕的重量級格鬥王者，他坦言多年來被「觀眾期待的形象」包圍，反而迷失方向，「我一直在演別人想看到的樣子，直到這部片，才第一次真的為自己而演。」

這次他不追求票房安全牌，而是把所有情緒、挫敗與人生經驗一次押上。巨石強森形容拍攝過程「像是把靈魂翻出來示人」，也是他從影以來最痛苦、卻最自由的一次冒險。

巨石強森（右）坦言與摯友艾蜜莉布朗的默契與友誼，讓他無所畏懼的完成拍攝。（采昌提供）巨石強森（右）坦言與摯友艾蜜莉布朗的默契與友誼，讓他無所畏懼的完成拍攝。（采昌提供）

片中另一個情緒引爆點，來自巨石強森與艾蜜莉布朗的再度合作。繼《叢林奇航》後，兩人這次不再是輕鬆冒險，而是陷入一段愛得濃烈、撕裂彼此的關係。

戲外是多年摯友的他們，戲內卻不斷互相拉扯、傷害、依賴。艾蜜莉直言，這不是「電影裡好看的愛情」，而是一段真實到令人不安的關係，「正因為彼此夠熟，才敢把那些難看的、脆弱的情緒放進鏡頭裡。」《重擊人生》於明年1月23日全台上映。

