自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「2025愛奇藝前十名戲劇」榜單揭曉！90後新生代成最大贏家

李一桐（左）、劉宇寧在《書卷一夢》情感拉鋸開虐。（iQIYI提供）李一桐（左）、劉宇寧在《書卷一夢》情感拉鋸開虐。（iQIYI提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕回顧2025年，戲劇依然是平台最具影響力的核心內容，「愛奇藝國際版台灣年度榜單」以戲劇、直式短劇、綜藝節目與電影四大內容類型為核心，回顧這一年最具討論度與陪伴感的代表作品。在年度戲劇方面，多部中國劇引爆討論熱度。由李一桐、劉宇寧主演的《書卷一夢》奪下榜首，張凌赫、徐若晗《愛你》緊追其後，第三名則為白鹿、敖瑞鵬《白月梵星》。另《監所男子囚生記》於11月中首播，劇情搞笑輕鬆出圈，在社群平台上亦獲得亮眼表現。

愛奇藝國際版台灣人氣戲劇榜。（iQIYI提供）愛奇藝國際版台灣人氣戲劇榜。（iQIYI提供）

前三名作品皆由90後演員（1990 年後生）擔綱主演，年輕世代演員的號召力與市場影響力持續放大，逐漸成為內容討論與觀看的主力。值得一提的是，排名第四的《朝雪錄》於播出期間創下2025年度平台單日最高觀看人數高峰，成為本年度最具代表性的戲劇亮點之一，展現強勁的觀眾吸引力與討論熱度。

愛奇藝國際版台灣人氣綜藝榜。（iQIYI提供）愛奇藝國際版台灣人氣綜藝榜。（iQIYI提供）

綜藝節目同樣話題不斷。年度冠軍由年初獨家綜藝《Good Day》奪下，由韓流天王權志龍領軍，集結了多位韓國人氣明星出演嘉賓，自開播以來，相關片段與話題多次於社群擴散發酵，不僅展現其強大號召力，也成為推動平台訂閱成長的重要關鍵內容之一。《新說唱2025》則以多首洗腦 hit song 再次展現出音樂綜藝的持續影響力。

愛奇藝國際版台灣人氣電影榜。（iQIYI提供）愛奇藝國際版台灣人氣電影榜。（iQIYI提供）

電影方面，多部曾於院線創下亮眼票房的話題電影，上線後同樣在線上平台獲得觀眾關注。冠軍《哪吒之魔童降世》隨著續作《哪吒之魔童鬧海》上映話題發酵，再度帶動前作討論熱度回溫，

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中