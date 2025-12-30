自由電子報
娛樂 日韓

17歲心動成了告別！金賽綸留給觀眾「最後一抹微笑」

〔記者鍾志均／綜合報導〕已故韓星金賽綸與《暴君的廚師》男神李彩玟主演青春愛情電影《我們每一天》（暫譯）今確定明年2月在韓國上映，被外界視為金賽綸留給觀眾的「最後一抹微笑」。

金賽綸（左）、李彩玟主演新片將於明年2月在韓上映。（翻攝自Naver）金賽綸（左）、李彩玟主演新片將於明年2月在韓上映。（翻攝自Naver）

《我們每一天》改編自人氣同名網漫，光是在KakaoPage就累積超過1600萬點閱，被粉絲封為「最貼近初戀心跳的青春故事」。電影把鏡頭對準一切都還沒準備好的17歲，友情、愛情、自尊與情緒，全都混在一起亂成一團。故事從青梅竹馬的一句告白開始，李彩玟突然向金賽綸表白，甚至衝動親了她，讓原本穩定的友情瞬間瓦解。

偏偏命運愛開玩笑。升上高中後，兩人不只念同一所學校，還被分到同一班。已經「回不去」的友情，卡在還沒開始、卻已經結束的曖昧之間，讓這段初戀變得尷尬又刺痛。

對李彩玟而言，《我們每一天》不只是他的大銀幕出道作，更是首次擔任電影男主角。他一改過往形象，穿上校服詮釋青澀少年，被看好成為新一代「初戀系男演員」。然而最令人不捨的，無疑是再次在銀幕上看見金賽綸，片中完整捕捉了她明亮、率直又帶點倔強的少女氣息，彷彿把時間停留在最青春的瞬間，也讓人更難掩惋惜。

