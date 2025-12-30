自由電子報
看到集體潰堤！《陽光女子合唱團》被封「年末眼淚收割機」

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》自口碑場開跑後，在社群臉書、IG、Threads等平台掀起一場「集體潰堤事件」，從「眼淚完全失控」到「衛生紙嚴重不足」，留言一個比一個慘烈，卻一個比一個好笑。

安心亞、陳意涵演出《陽光女子合唱團》培養好交情。（壹壹喜喜提供）安心亞、陳意涵演出《陽光女子合唱團》培養好交情。（壹壹喜喜提供）

不少影迷邊哭邊發文示警：「這不是感人，是淚腺團體圍毆」、「三張衛生紙撐不到一半」、「中途還得把掉地上的衛生紙球撿回來繼續用」，甚至有人點名導演要「出來負責」，笑稱這根本是「年末最大眼淚收割現場」。

網上出現各種神回覆，有人說這部片「可以治乾眼症」，也有人笑稱「鼻子哭通了，回家不用吸鼻子」，哭到荒謬，卻也哭得心甘情願。此外，《陽光女子合唱團》已確定將陸續登上香港、新加坡、馬來西亞戲院，日本、韓國市場也有買家接洽中。業界看好這種高度在地、情感普世的故事，很可能成為下一波海外口碑黑馬。

翁倩玉（右三）在《陽光女子合唱團》被眾星拱月。（壹壹喜喜提供）翁倩玉（右三）在《陽光女子合唱團》被眾星拱月。（壹壹喜喜提供）

至於片中飾演「玉英奶奶」、圈粉無數的翁倩玉，日前因身體微恙留台休養，目前已報平安，感謝觀眾的關心，讓不少粉絲放下心中一塊大石。《陽光女子合唱團》明（31）全台上映。

