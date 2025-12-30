丁噹感謝五迷愛屋及烏 預告跨年夜「小露性感」秀加長版舞曲

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天在台中的演唱會邀請師妹丁噹同台唱跳經典舞曲組曲，不少五月天粉絲當場被圈粉，以行動支持丁噹，搶買她明年4月18日在高雄巨蛋的「夜遊」演唱會門票，讓丁噹覺得好窩心，明（31日）晚跨年夜，丁噹也做好準備，預告將小露性感，並率領舞群熱情唱跳。

丁噹1月3日將前往高雄舉辦簽票會。（相信音樂提供）

丁噹明晚跨年演出將到屏東縣立體育館前廣場參加「High歌之夜-歌舞昇屏」晚會，預告會率領8位舞者帶來加長版的舞曲再展現舞藝，希望嗨翻屏東跨年晚會。

之前丁噹在小巨蛋開唱的動感表演讓歌迷印象深刻，她說：「在我自己演唱會上一開場的10分鐘快歌唱跳組曲，就是想顛覆大家以往對我的認知，原來這位情歌女歌手也有這樣活力四射，體能無限的一面。」

丁噹跨年夜將前進屏東表演，預告將率領8位舞者再展舞技。（相信音樂提供）

談到明年高雄巨蛋演唱會，丁噹說：「大家喜愛的仿生蝴蝶希望可以增加更多隻，想讓大家感受到蝴蝶就在大家旁邊揮舞翅膀。」當初為了小巨蛋演出她瘦身6公斤，目前努力保持體態，也維持體力，向歌迷保證：「4月18日可以看到氣血十足，升級版的丁噹」。另外1月3日下午4點丁噹將在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦限定簽票會。

