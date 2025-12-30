台南太犯規！日本女神9年沒來一吃就投降

〔記者鍾志均／台南報導〕日本甜美系女神鈴木愛理時隔9年再度來台，這回不只首度以個人身分站上萬人等級的跨年舞台，還沒開唱就先被台南美食「KO」！她今（30）受訪時笑到投降，直呼：「真的不妙，我可能會胖著離開台南！」

鈴木愛理首度到台南跨年。（COME ON JKSSP提供）

自稱「人生以吃為優先」的她，不忘在受訪時用語言拉近距離，主動秀出學到的台語「蓋賀呷」（有夠好吃），現場媒體再教她一句「哇尚水」（我最美），一聽懂意思她立刻笑到不行，直說又可愛又開心。

一提到台南，鈴木愛理立刻切換成「專業吃貨」模式。她透露來台前就狂查資料、列滿景點清單，讓身邊工作人員哭笑不得。一抵達台南，行程幾乎圍繞著吃與逛展開，吃完飯立刻衝神農街、林百貨，短短兩天就把美食清單消化得差不多。

當被提醒「來台南一定會變重」，她當場發出超真實的驚呼，接著毫不猶豫點頭認同：「完全懂『要變胖才能離開』這句話！」她笑說，本來告訴自己每道菜只吃一口，結果回過神來發現「每一道都吃完了」。

鈴木愛理來台開啟吃貨模式。（COME ON JKSSP提供）

不過她坦言，過了25歲後代謝明顯變慢，在日本演出前都會刻意控制飲食，但一離開日本，就覺得非吃不可；幸好這趟台南行，她選擇用「多走路、多活動」來平衡體重。

此外，這趟行程她還特地早起走訪兩間廟宇，照著台灣人的方式參拜、擲筊，為新的一年祈求工作順利。她說，去年許下的「健康第一」願望已順利達成，今年狀態特別好、充滿活力，也許下新心願：希望未來能來台灣舉辦個人演唱會，和粉絲正式相見。

