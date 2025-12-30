自由電子報
娛樂 最新消息

台南迎跨年 鈴木愛理「烙台語」、ALL（H）OURS難忘芒果甜

〔記者王姝琇／台南報導〕日本天后鈴木愛理、韓國男團ALL（H）OURS抵達台南，市長黃偉哲貼心準備台南小吃及農特展品讓他們享用，鈴木愛理品嘗台南水果和蜜餞直呼「賀呷」，ALL（H）OURS成員更被果乾和鮮果汁吸引，還上手餵市長吃。

見面會會場處處可見南市府精心籌劃，滿桌特色農特產、美食，美味可口。（記者王姝琇攝）見面會會場處處可見南市府精心籌劃，滿桌特色農特產、美食，美味可口。（記者王姝琇攝）

黃偉哲表示，台南市近年用有限的預算資源，盡情與市民一起造夢，做無限的想像，打造「台南限定」的耶誕跨年慶典，創各縣市跨年活動邀請知名韓星表演潮流，開創出城市品牌與口碑。

黃偉哲進一步指出，歷年台南跨年卡司，集結時下台、韓、日、荷、英等國超夯藝人及團體，精采表演至今仍讓民眾津津樂道；今年更勝往年，3場大型演唱會都有外國藝人表演，耶誕跨年系列活動除了已6年邀請韓星外，也已連續4年邀請日本知名藝人登台，顯示我們跟日、韓民間豐富及實質的交流。也歡迎他們規劃來趟台南之旅，好好享受亞洲最佳旅行地。

日本天后鈴木愛理（右）抵達台南，市長黃偉哲推薦品嘗台南多樣鮮果。（記者王姝琇攝）日本天后鈴木愛理（右）抵達台南，市長黃偉哲推薦品嘗台南多樣鮮果。（記者王姝琇攝）

8歲就出道，可愛虎牙是招牌的鈴木愛理，偶像出身、橫跨歌手、模特與戲劇領域堪稱全能天后，上次來台演出是2016年隨℃-ute來台演出，睽違10年首度以個人身分站上台南跨年舞台，吸引眾多粉絲期待的表演。

黃偉哲說，大家都笑稱台南市全糖城市，且台南是許多手搖飲的發源地，特別準備珍珠奶茶款待遠道而來的甜蜜教主，此外精心準備蜜棗、紅白火龍果、小番茄、椪柑、鳳梨、洋香瓜等五顏六色的當季水果、鳳梨果乾、芒果乾及柚子果汁，立即讓鈴木愛理眼睛一亮，先嚐為快。除了珍奶、水果外，她也品嘗了鳳梨酥、及酸甜好滋味的果乾蜜餞，再次大讚好吃。

韓團ALL（H）OURS品嘗台南鮮果汁。（記者王姝琇攝）韓團ALL（H）OURS品嘗台南鮮果汁。（記者王姝琇攝）

顏值、唱跳實力同樣驚人，還有韓男團ALL（H）OURS。黃偉哲說，上回是透過社群軟體，請他們協助行銷台南芒果而結緣，因此這回與他們面對面，特別精心準備急速冷凍的芒果，讓他們再次回味芒果豐富的香氣及甜蜜滋味，並品嘗其他台南當季特色水果。他也直呼今天見到眾團員本人，果然活力充沛並充滿青春氣息，ALL（H）OURS更不時使用練習好的中文。

