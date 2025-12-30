捧紅渡邊直美「吉本興業」光環不在？ 旗下又有搞笑團體宣布解散

日本搞笑二人組菊池康介（右）和白井哲也今（30日）宣布解散。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼日本知名搞笑二人組「倫敦靴子1號2號」（賤嘴二人組」）今年6月宣布解散，今（30日）隸屬同一公司的雙人組合「チーモンチョーチュウ（譯左千右衛門朝中）」也決定分道揚鑣，時間點就落在該組合成軍即將屆滿25年前夕，成員菊池康介今突然更新個人X社群頁面，宣布從搞笑二人組合「恢單」，並將於2026年展開個人活動。

今年6月，成軍31年的綜藝天王田村淳及田村亮宣布解散時，讓許多粉絲錯愕不已。（翻攝自網路）

回顧今年日本演藝圈大事之一，是成軍31年的綜藝天王田村淳以及田村亮無預警拋出解散震撼彈，因兩人曾主持過《麻辣靴頭王》、《男女糾察隊》等知名節目，解散消息一出，讓許多鐵粉們感到錯愕不已，也不禁懷疑，一度捧紅渡邊直美的「吉本興業（Yoshimoto Kogyo Co., Ltd.）」，是否早已光環不在、影響力有限！尤其在該公司旗下藝人包括松本人志、齋藤慎二相繼傳出性騷醜聞後，更讓這塊日本搞笑界的老招牌幾度蒙塵，顯見以培養藝人、推廣搞笑文化聞名的吉本興業，始終難逃人才管理和資源分配的挑戰。

請繼續往下閱讀...

菊池在聲明中寫道，「多事情讓我不堪負何，所以我們決定解散！！」「我將從2026年開始個人活動，請大家繼續支持我！」他也不忘向曾經合作過的伙伴們致上謝意，「謝謝合所有參與過我們組合的搞笑藝人、工作人員和幕後工作人員。期待大家繼續支持我！！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法