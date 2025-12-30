黃明志不甘寂寞！早上才道歉 晚上再丟出驚喜

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志10月下旬捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前大馬警方仍在調查中，他的口頭保釋也將持續到明年1月11日，儘管遭遇人生低谷，但黃明志似乎不甘寂寞，還是頻頻在社群發聲，早上才向粉絲道歉，晚上又給歌迷驚喜。

黃明志（中）預告推出馬年新歌，還提前送上拜年照。（翻攝自臉書）

今年是蛇年，黃明志曾和王彩樺合唱《蛇出來了》，但被虧歌詞很「限制級」；明年是馬年，已連續多年創作12生肖應景新年歌曲的黃明志，也預告馬年新歌計畫：「大家說我每年的新年歌都在亂亂唱。Ok！今年的馬年新年歌，我請來了5位馬來西亞最會唱歌的『經典歌手』一起來唱！星期五推出歌曲和MV，敬請期待！」黃明志還提前分享「拜年」賀歲照。

儘管照例創作生肖歌曲，不過黃明志因為涉及的謝侑芯案情未明，今天他也自爆不得不中斷持續多年的大計畫。黃明志談到：「又到了年末了，在此必須向每一位期待黃明志專輯的朋友們報告一下。由於這幾個月我們要面對各種案件訴訟，所以沒辦法推出新專輯了。這是十二年來第一次沒辦法做到每年推出一張專輯的承諾。在此向大家預告並道歉。」

另外黃明志提到：「接下來如果案件順利，我們將會在2026年中才推出黃明志的第十三張全新創作專輯！」他還說：「計劃趕不上變化，希望大家諒解！也感謝大家一路以來對黃明志的支持，這一張肯定會更精彩！」

