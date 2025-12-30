自由電子報
娛樂 最新消息

Netflix玩瘋了！《黑白大廚》「無限料理地獄」真的降臨台北

《黑白大廚2》熱播。（Netflix提供）《黑白大廚2》熱播。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕Netflix把節目玩到現實世界了！韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》熱播，官方今（30）直接丟出震撼彈，宣布要把節目裡最殘酷、最燒腦的關卡「無限料理地獄」空降台北，打造「台灣限定實體版」！

這場名為「台版無限料理地獄」的活動地點選在台北101水舞廣場，將於1月10日正式登場，不只看熱鬧，還能真的吃、真的投票。Netflix將號召13家人氣料理攤販現場開戰，隨機食材、即時創作、壓力全開，完全複製節目中讓選手崩潰的修羅場。

Netflix《黑白大廚2》台版「無限料理地獄」活動主視覺。（Netflix提供）Netflix《黑白大廚2》台版「無限料理地獄」活動主視覺。（Netflix提供）

活動將選出100名粉絲組成「百人評審團」，親自試吃、投票，決定誰能在地獄中存活。沒搶到評審名額也別失望，現場同步開放一般民眾參與，照樣能聞香、看對決、感受廚師在極限下爆發的真實張力。

而主持陣容同樣有看頭，綜藝感與臨場反應滿點的陳漢典坐鎮控場，還請來「幹話系高質感主廚」廚佛瑞德，以及台法料理代表阿辰師親自下場示範「神秘食材料理」，直接與現場攤販正面交鋒，節目名場面即時重演。

不只如此，節目粉絲最熟悉的「蒙眼決選」關卡也將驚喜復刻，考驗味覺、直覺與膽量，現場氣氛保證比播出時還刺激。官方更貼心設置大型拍照裝置區，讓觀眾能一秒進入《黑白大廚》的競技世界。

