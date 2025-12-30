自由電子報
娛樂 最新消息

才轉行10天就出事！男星當房仲慘收投訴 親吐震撼教育

〔記者蕭方綺／台北報導〕張捷這幾年演出八點檔《天之驕女》、大愛劇《院長爸爸》，戲約不算穩定，但他積極投入二度就業，成功取得不動產經紀營業員證照，轉行當房仲。沒想到他19日宣布正式當房仲，才過了短短10天就遇上職場震撼教育，今他提到自己竟遭客戶投訴「爽約」，讓他相當錯愕。

張捷轉職當房仲，開啟事業第二春。（翻攝自IG）張捷轉職當房仲，開啟事業第二春。（翻攝自IG）

張捷透露一早進公司就被告知，有人直接到總公司申訴，指控他未依約出現。這讓他當場愣住，因為雙方的對話紀錄中根本沒有約定見面時間，對方只是臨時到公司找他，而他剛好外出不在，也因此讓值班同事承受不少情緒壓力，令他感到相當抱歉。

即便如此，該名客戶仍堅持認定張捷「爽約」，一路申訴到總公司，甚至要求他當面道歉，讓張捷直呼無奈，但也自我提醒，這是一堂真實的職場課。他表示自己一直努力學習、開發物件、經營專業形象，也非常珍惜每一次與客戶的接觸，因為他始終相信，房地產這份工作最重要的就是「信任與誠實」。

張捷也提到，該名客戶是從媒體曝光中得知他轉行當房仲，讓他想起先前曾有網友提醒，「曝光變多，會不會有人來鬧？」他坦言確實曾擔心過，但目前遇到更多的反而是主動關心、鼓勵他，甚至真的有實際需求、願意讓他服務的客戶。

夏如芝心疼老公張捷無緣無故被投訴。（翻攝自IG）夏如芝心疼老公張捷無緣無故被投訴。（翻攝自IG）

面對轉行房仲遭遇投訴風波，老婆夏如芝也跳出來力挺老公。她表示，希望大家都能多一分尊重給服務業，「服務業真的很辛苦」，她感性指出大家都是人，也都是為了生活出來工作，「一句客氣、一聲感謝，真的會讓為你服務的人更有動力，也更願意用心付出。」

