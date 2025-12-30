自由電子報
真的有演員到摩鐵讀本？男星爆內幕：翻來覆去一直練習

夏和熙（左二起）、葛兆恩、紀成澔現身首場「介紹會」，正式公布《我說愛你是真的》新卡司楊翹碩（左一）登場。（結果娛樂提供）夏和熙（左二起）、葛兆恩、紀成澔現身首場「介紹會」，正式公布《我說愛你是真的》新卡司楊翹碩（左一）登場。（結果娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏和熙、葛兆恩、紀成澔和導演蔡妃喬昨晚出席BL影集《我說愛你是真的》「Nice 2 meet you!」介紹會，首次擔綱BL短劇男主角的夏和熙坦言壓力不小，他與楊翹碩首次合作展現十足火花，組成全新「隨遇而安CP」，多場親密戲的自然互動讓現場驚嘆連連。映後分享時，夏和熙害羞到滿臉通紅，坦言為了迅速進入狀態，開拍前與導演及楊翹碩到Motel進行讀本排練，「真的翻來覆去一直練習！」

夏和熙（右）羞喊與楊翹碩合作《我說愛你是真的》「先上車才試車」，兩人親曝Motel滾床排練趣事。（結果娛樂提供）夏和熙（右）羞喊與楊翹碩合作《我說愛你是真的》「先上車才試車」，兩人親曝Motel滾床排練趣事。（結果娛樂提供）

楊翹碩也笑稱對排練地點印象深刻，「當時還想說怎麼試戲會在Motel，不過一開始就拍床戲，其實很幫助我們進入角色之間的情感。」夏和熙則幽默形容，因為詮釋的是成人式的戀愛，兩人「先上車才試車」，被追問「上車」的感受時，他語帶玄機表示：「第一天不行，第二天還可以。」妙語如珠，逗笑眾人。首場活動中兩人簽下「愛情契約」，夏和熙大喊終於脫單，超甜互動引起全場熱烈歡呼。

蔡妃喬表示拍完《黑白原來是真的》後便開始構思劇中經紀人陳效安的延伸故事，於是誕生了《我說愛你是真的》，「很開心能與大家一起完成這部作品，這是一個關於失去後仍然選擇相信愛的故事，希望觀眾會喜歡。」

葛兆恩（右一）與紀成澔（右二）以「前輩」之姿，現場考驗夏和熙（左二）與楊翹碩的肢體默契。（結果娛樂提供）葛兆恩（右一）與紀成澔（右二）以「前輩」之姿，現場考驗夏和熙（左二）與楊翹碩的肢體默契。（結果娛樂提供）

身兼出品人與製作人的葛兆恩相當讚賞夏和熙與楊翹碩自然流露的化學反應，直言：「本以為他們需要時間磨合，沒想到開拍第一天就表現得非常自在。」紀成澔則打趣表示：「他們的互動可圈可點，尤其吻戲親得很好，我們都在現場看，真的是大人的尺度。」

談及楊翹碩的選角契機，導演蔡妃喬透露，她與夏和熙在選角過程中不約而同注意到楊翹碩的社群表現，進而與製作人葛兆恩討論。葛兆恩補充，自己與楊翹碩正好是大學同學，「他私下個性靦腆害羞，但聊過之後發現他能穩穩接住夏和熙的節奏，這正是我們看重的特質。」楊翹碩則帥氣回應：「葛總一句話，我就來了！」

BL直式影集《我說愛你是真的》2026年1月25日起在優酷國際版YOUKU App、OnReel App、mov App、VBL Series YouTube頻道上架。

