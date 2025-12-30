自由電子報
娛樂 最新消息

陳昇聽聞曹西平過世 感傷憶漫畫家摯友「眼巴巴在我眼前死去」

陳昇明晚將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會。（記者王文麟攝）陳昇明晚將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳昇明（31日）晚將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，今天傳出資深藝人曹西平驟逝消息，陳昇說自己也是早上聽到這個消息，儘管兩人之間比較沒有交集，但談到生死話題，他不禁想起摯友，已故知名漫畫家蕭言中。

談起曹西平，陳昇說：「他比較是綜藝掛、電視類型的，沒有交集，這些年我已經沒有在電視了，我應該有自己的路線要走下去，我的下一站不是電視，所以離開電視、網路，感覺和世界聯繫只剩你們了（指媒體），我做的事情也不像流行歌手了。」

陳昇感慨談起已逝好友蕭言中。（記者王文麟攝）陳昇感慨談起已逝好友蕭言中。（記者王文麟攝）

這一年來，演藝圈多位知名藝人都相繼離世，談起這話題，陳昇感慨說：「我那麼好的朋友蕭言中都眼巴巴在我眼前死去了，別人的事我也不熟，沒辦法關心。」

陳昇想起以前和蕭言中的約定：「我們是相約一起老去，告別式不送彼此了，能留下來的人就好好幹自己的事情也就可以了，活到這年紀才知道有些東西的精準度 。」

媒體關心陳昇之前罹患的口腔癌是否完全痊癒，他則說：「我永遠不會說戰勝什麼，只能永遠並存，該怎樣就怎樣，我和醫生也會聊這事情，不知道如何發生的，就調整成我和它並存相處的態度比較ok 。」

陳昇透露，因為老婆很怕地震，自己去關心、抱住老婆，卻被無視。（記者王文麟攝）陳昇透露，因為老婆很怕地震，自己去關心、抱住老婆，卻被無視。（記者王文麟攝）

前幾天發生大地震，陳昇透露，因為老婆很怕地震，因此他爬了一層樓去關心老婆，結果老婆口中頻頻唸著：「上帝救救我！」他笑說：「我抱住她，她卻無視我的作用。」陳昇還開老婆玩笑：「上帝要幫很多人，沒空。」陳昇跨年演唱會，明天現場仍可購票。

