店照開、人卻不在 一中街「曹西平回來了」6字成追憶

〔記者許國楨／台中報導〕一中街向來人潮洶湧、音樂喧鬧，但位在商圈核心的「Jeremy穿洞日常」門口，今天卻多了一份難以言喻的靜默，店外那條醒目的紅色布條，上頭寫著「曹西平回來了」六個字，原本是宣傳、是話題，如今卻成了許多粉絲駐足凝視的追憶。

位在一中商圈的店面今天照常營業，但「曹西平回來了」6字及照片已成追憶。（記者許國楨攝）

該店今天依舊正常營業，玻璃門內燈光明亮、牆面作品整齊排列，與街頭的喧囂無異，但不少逛街民眾在得知曹西平猝逝消息後，神情明顯一愣，有人低聲說「怎麼可能」，也有人反覆回頭望向那張掛在店外照片，久久未離。

請繼續往下閱讀...

「前陣子才看到他坐在門口。」一名年輕民眾語氣滿是遺憾，回憶起不久前來一中街時，曹西平本人就在店內，親切又低調，「當時還猶豫要不要合照，結果現在只能看影片了。」類似的感嘆，在街頭不斷被低聲交換。

這家位於一中商圈的穿刺店，是曹西平近年力挺乾兒子Jeremy的投資據點之一，月租約9萬元，地段精華、曝光度高，店外布置也極具辨識度，尤其那條紅布條，曾吸引不少路人停下腳步拍照，如今卻多了一層時代註記。

曹西平昨被發現於住處辭世，警方初步排除外力，相關細節仍待後續釐清。消息傳出後，讓不少世代觀眾難以接受，也讓這間原本象徵他「回歸街頭、回歸生活」的店面，瞬間成為粉絲緬懷的座標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法