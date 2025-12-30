自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平「遺產不給曹家人」！律師揭遺囑最大關鍵點

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平出道40多年，有話直說的嗆辣風格深受粉絲喜愛，如今卻傳出離世消息，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，與家中四位親兄弟多年不往來，生前也曾透露已找律師預立遺囑，打算將名下財產與積蓄留給長期照顧他起居的乾兒子。

劉韋廷（右一）貼出與曹西平（左一）一同上節目的照片悼念。（翻攝自Threads）劉韋廷（右一）貼出與曹西平（左一）一同上節目的照片悼念。（翻攝自Threads）

過往與曹西平一起上過節目的律師劉韋廷發文悼念曹西平，並針對遺產部分提到，依據台灣《民法》規定，曹西平兄弟姊妹為法定繼承人，享有「特留分」保障。遺囑可以把財產「遺贈」給非繼承人，然而只要侵害到法定繼承人的「特留分」，繼承人仍可請求扣減遺贈。

另外，繼承順位上，配偶以外依序是子女、父母、兄弟姊妹、祖父母；若沒有配偶、子女，且父母也不在，確實就會輪到兄弟姊妹成為繼承人。 而兄弟姊妹的特留分，是其應繼分的三分之一。

至於能不能讓兄弟姊妹連特留分都拿不到？劉韋廷給答案表示，是「不是寫一句『我不給你』就行」。必須符合民法1145條規定的「喪失繼承權」的法定事由，例如對被繼承人有重大虐待或侮辱，且被繼承人曾表示其不得繼承；另外像詐欺、脅迫干預遺囑、偽造湮滅遺囑等，也都有明確要件。換句話說，要斷，就要有事實、有證據、有清楚的法律路徑，不是靠情緒寫進遺囑就能「一刀切」。

劉韋廷更指出，也可以透過保險的規劃，將財產轉換成保單，指定受益人給他的乾兒子，如此一來，乾兒子就可以透過保險身故理賠取得保險金，在3740萬以下不用繳納遺產稅，也避免了兄弟姐妹的特留分索討。

