娛樂 電視

文總除夕《WE ARE》第二波卡司曝光！祭「綜藝夜總會」許效舜、苗可麗鎮場

羅時豐。（文總提供）羅時豐。（文總提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，自上週公佈第一波卡司名單掀起大眾期待狂潮後，今（30）日再公布新名單，綜藝夜總會黃金班底許效舜、苗可麗、羅時豐，時下當紅男女團ARKis、HUR+，icyball冰球樂團與日本動畫金曲製造機FLOW樂團，再加上曾榮獲兩次金曲獎最佳華語女歌手殊榮的魏如萱等超強陣容重磅加盟。

苗可麗、許效舜。（文總提供）苗可麗、許效舜。（文總提供）

《WE ARE》於去年致敬金鐘60橋段深受大眾喜愛，本次《WE ARE》特別打造了僅此一場的「綜藝夜總會」，找來了黃金搭檔許效舜、苗可麗鎮住全場，更邀請到羅時豐、孫淑媚、李千娜作為夜總會的嘉賓強勢助陣。見過大風大浪的他們、縱橫沙場數十年的機智反應及歌唱功力，絕對能讓一家大小拍案叫絕。

迄今已邁入第四年的《WE ARE》，最為人稱道的莫過於突破各年齡層的觀看框架，並將各段演出淬鍊出全新的可能性。今年節目中邀請到了最「夯」男女團，AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA，不只帶來勁歌熱舞，更要從80年代跳到現代，一路將除夕夜變成我們當年最熟悉的「舞曲大帝國」。

配合本次的節目主軸「音樂與藝術」，近年來台灣漫畫的表現愈發亮眼，本次《WE ARE》請來了icyball冰球樂團，「台搖」配上「台漫」，要將漫畫元素轉譯為搖滾的語彙，以最有態度的方式迎接馬年的到來。節目更加碼釋出重量級嘉賓－－來自日本、演唱過《火影忍者》、《Code Geass 反叛的魯路修》等知名動畫主題曲的FLOW樂團，也將在《WE ARE》的舞台帶來膾炙人口的好歌，並與icyball冰球樂團帶來國際夢幻共演。

