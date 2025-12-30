自由電子報
娛樂 音樂

陳淑樺神隱27年陳昇嘆超級可惜！排名心中摯愛前5名斷聯原因曝光

陳昇明晚將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會。（記者王文麟攝）陳昇明晚將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳昇明（31日）晚將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，透露這次會唱一些極少唱的曲目，像是他過去和劉若英合唱的《冰點》，以及幫齊秦寫的《不必勉強》，而明天也是陳昇孫女滿週歲，如何慶生，他說都讓兒子媳婦去操心。

過去陳昇寫過許多經典情歌，但他說很多歌曲現在再重新聽，竟然覺得很肉麻，他笑說：「我想挑戰自己，當時為什麼這麼說，現在還講得出來嗎？昇哥，你老不羞嗎？」

陳昇明晚將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會。（記者王文麟攝）陳昇明晚將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會。（記者王文麟攝）

今天陳昇和黃連煜、阿Van一起彩排，也獻唱新專輯歌曲《鳳凰城》、《Hotelu大旅社》，陳昇演唱會常會有歌手來一起熱鬧，談到最近重新出發的辛龍，陳昇說：「他很久沒打電話給我了，他也滿逗的，會帶給大家開心，想來玩就來玩，要珍惜往後的日子，歡迎來踢館、演唱。」

另外今陳昇談到曾幫陳淑樺寫過《明天還愛我嗎》，被問到她已神隱27年，還有聯絡過嗎？陳昇說：「完全失去聯絡了，超級可惜，她是我摯愛的五個歌手之一。」被問到哪五位？陳昇說：「陳淑樺、黃鶯鶯、阿潘（潘越雲）。」並說另外兩位先不說出來，免得出事。

陳昇明晚將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會。（記者王文麟攝）陳昇明晚將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會。（記者王文麟攝）

陳昇也談到：「我曾製作過的女藝人，女歌手一不小心就戀愛結婚，做完就再見不然會出事。」他還半開玩笑說：「用情太深，很難不出事，我和每個女歌手都快出事了！」陳昇跨年演唱會，現場仍可購票。

