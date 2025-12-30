自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體

曹西平乾兒子Jeremy今天相驗曹西平遺體時，Jeremy因無法提供家屬親簽委託書，檢方未發還遺體，仍待取得家屬授權，開立死亡證明，發還遺體辦理後事。（記者吳仁捷攝）曹西平乾兒子Jeremy今天相驗曹西平遺體時，Jeremy因無法提供家屬親簽委託書，檢方未發還遺體，仍待取得家屬授權，開立死亡證明，發還遺體辦理後事。（記者吳仁捷攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接續辦理曹西平後事。

檢警今天下午1時50分在新北市殯儀館相驗曹西平遺體，乾兒子Jeremy與女友到場，進入相驗、解剖室時，面對媒體只說了「謝謝、先處理後事」，隨即進入，歷時約40分鐘，由於Jeremy為發現人，家屬沒到場，Jeremy也沒提供家屬親簽的委託書，檢方複訊後，並未開出死亡證明書，曹西平遺體未發還家屬，Jeremy無法領走遺體，與女友先行離去。離去時Jeremy與女友在葬儀社人員協助下，躲避媒體拍攝、上車，全程不發一語。

據了解，目前曹西平遺體仍暫冰存新北市立殯儀館，待乾兒子取得曹西平家屬親簽委託書，警方再請示檢察官，同意及開出死亡證明，應可發還Jeremy處理後事。

