娛樂 最新消息

2026高雄跨年演出順序出爐 Lulu開場、「三大咖」壓軸

高雄跨年卡司超強。（高市府提供）高雄跨年卡司超強。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2026高雄雄嗨趴跨年超強卡司順序昨揭曉，Lulu開場、「三大咖」壓軸，加上6900百發煙火，預估將吸引逾20萬人潮。

高雄跨年演出順序出爐。（高市府提供）高雄跨年演出順序出爐。（高市府提供）

高市府今公布跨年演出順序，主持三人組為陳漢典、阿本、木木，16組演出由Lulu黃路梓茵開場，接著依序為芒果醬Mango Jump、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊、邱淑蟬、鳳小岳＆壓克力柿子、洪暭哲WAJI。

Wing Stars、滅火器、Angie安吉、RcQUA源少年、鼓鼓呂思緯、熊仔、權恩妃KWON EUNBI、告五人（跨年前）、八三夭（跨年完演出）。

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊於高雄跨年晚會彩排大跳熱門歌曲。（高市府提供）台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊於高雄跨年晚會彩排大跳熱門歌曲。（高市府提供）

市府表示，今年跨年花火首次施放最大10吋的高空花火，花火總數6千9百發、時間長達240兩秒，最佳觀賞點包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，以及時代公園與前鎮之星。

市長陳其邁今主持市政會議時，強調將以最高等級執行跨年安全維護，包括37組鏡頭監控、逾千人力配置，預估將吸引逾20萬人進場。

他提醒民眾在跨年活動中，須隨時注意主持人發布的重大訊息，考量若有事件發生時，廣播或麥克風等方式無法達到效果，所以在大型螢幕顯示器也設置重要文字訊息或疏散相關資訊，務必請市民朋友全力配合現場警方的指揮。

