娛樂 音樂

太犯規！大學驚見爆乳超辣女老師 身份曝光是孟子第73代孫女

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手孟慶而是孟子第73代孫女，她今年10月進入醒吾科技大學流行音樂系擔任業界講師，外型亮麗她腳踩過膝皮靴，身穿百褶裙爆乳現身校園，超辣影片曝光掀起網友討論，紛紛直呼：「老師我要旁聽、我要重修」、「只能恨我出生太早」，喊話要去當孟慶而的學生。

孟慶而性感現身校園。（起而行文化傳媒提供）孟慶而性感現身校園。（起而行文化傳媒提供）

對於突如其來的關注，孟慶而大方回應網友熱情：「不管有沒有畢業，都歡迎大家來旁聽」，她不忘補充，課堂本質始終擺在第一位。

孟慶而坦言，影視作品中常把老師這個角色浪漫化，但她對教學有非常清楚的界線與原則，「我認為課堂是非常神聖的，也認為自己是一個很嚴格、又有原則的老師。」更強調在她的課堂上不允許睡覺，也不能玩電動，對學習態度毫不妥協。

她也強調自己的造型並非刻意吸睛，而是希望用「身教」帶給學生舞台感。孟慶而透露，當天是大一新生歌唱比賽，許多學生第一次站上舞台，容易被緊張與壓力淹沒，「我想用一身的打扮告訴學生，在舞台上你就是不能被碾壓的，你就是最閃亮的一顆星。」藉此鼓勵學生勇敢發光。

孟慶而目前擔任大學講師。（起而行文化傳媒提供）孟慶而目前擔任大學講師。（起而行文化傳媒提供）

至於影片爆紅是否影響課堂氛圍？孟慶而笑說：「學生的嘴巴本來就很甜」，但她對課堂紀律與要求始終如一。

孟慶而更坦言，她曾歷經嚴重的憂鬱症，花了很長一段時間調整與重建自信，「如果沒有自信，是不可能做出好作品的。」也因為走過低谷，她期望學生先學會相信自己，讓內在變得強大，才能創作出真正有力量的作品。

孟慶而回應網友的熱情。（起而行文化傳媒提供）孟慶而回應網友的熱情。（起而行文化傳媒提供）

談到未來的音樂創作，孟慶而也透露，接下來想把《孟子》中的「大丈夫」精神，就是把「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。」寫進自己的作品。她認為，這不只是古人的道德標準，更非常適合放進當代的感情與人生狀態中，「在這個什麼都很快、很容易被影響的世代，能不能在感情裡不迷失、在低潮時不放棄、在壓力下不委屈自己，其實就是一種大丈夫。」

點圖放大
點圖放大

