（影）RAIN中文拜早年 親曝2026新願望

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流天王RAIN上月完成紐約、洛杉磯、亞特蘭大三站演出，心繫台北歌迷的他，今（30）特別趁著歲末年終捎來暖心新年祝福，以越洋錄製影片方式向大家「拜早年」。

RAIN明年將二度攻蛋。（大步整合行銷提供）

影片中RAIN用字正腔圓的中文說出「大家好，我是RAIN，新年快樂！」隨後更甜蜜加碼向台粉告白，直接許下自己的 2026年第一個願望：「希望1月17日能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」

難忘20年前台北小巨蛋滿場歌迷熱情的RAIN形容，那份來自全場的吶喊與熱情能量，早已在腦海中不斷浮現，甚至讓他現在就開始期待不已，更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴。」

RAIN精壯身材數十年如一日，全靠自律二字。（大步整合行銷提供）

除了忙著準備《Still Raining Encore》巡演，一刻不得閒的RAIN這陣子當起空中飛人，飛到世界各地參加活動會歌迷，不久前更在新加坡音樂節巧遇香港演員鄭伊健，更在活動上握手寒暄並留下合照身影。Rain透露從小就覺得鄭伊健是很出色的演員，更希望將來有機會跟鄭伊健合作。

提及2026年的工作計畫，RAIN開心表示將會推出全新專輯及新劇，更不忘再次跟台粉喊話：「最重要的計劃就是明年1月17日將再次登上台北小巨蛋表演，這場巡演對我意義重大，希望大家屆時能來現場一起狂歡。」

