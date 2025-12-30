涉嫌性侵多女遭求重刑！孫生今首出庭：撒謊的人會下地獄

〔記者劉詠韻／台北報導〕YouTuber團體「反骨男孩」前成員孫生（本名孫羿泩）涉嫌性侵、強制猥褻多名女子遭起訴，台北地方法院今傳喚他出庭。孫生稍早現身法院時，遭媒體詢問心情如何、是否覺得冤枉，他表示，「老樣子，撒謊的人都會下地獄。」至於是否可能與被害人和解，孫生僅簡短回應「再說」，隨後即進入法庭。

孫生稍早現身法院時，遭媒體詢問心情如何、是否覺得冤枉，他表示，「老樣子，撒謊的人都會下地獄。」（民眾提供）

北檢起訴指出，孫生2022年10月間以剪髮為由，前往A女住處並在陽台上猥褻得逞。2023年3月，他又以拍攝名義，突然鋪床對B女強行猥褻；同年10月，孫則以觀看他練舞為由，將未成年C女帶返住處後，趁對方聽音樂不備之際性侵得逞。

2024年7月，孫生再遭控台北市林森北路某旅館房間與D女發生性行為後，經對方同意拍攝8部性影像後，擅將影片轉傳朋友觀看。檢方斥責，孫生陷溺性癮，漠視個人主題性及性自主權，或利用友誼信任或藉工作之便，強行玷污多名女性，戕害未成年少女的身心及人格健全發展。

檢方認定，孫生所為已涉強制猥褻罪、成年人故意對少年犯強制性交罪、無故播送他人性影像等罪嫌，痛斥其陷溺性癮，更將被害者性影像視為私有財產，恣意供他人觀看，且時至今日仍未深切反省，當庭扯謊，甚至糾纏被害者要求配合偽證或拒決理會檢警以期脫身，犯後態度惡劣，建請從重量刑。

上午庭訊歷時約1小時結束，孫生受訪表示，媒體先前報導他「舉大拇指比讚」的畫面是誤解。他強調，當時已經連說兩次，比出大拇指僅想表達「記者辛苦了」，卻被寫成態度囂張，讓他相當受傷。

孫生說，比讚只是認為媒體各自盡責工作，「你們在做你們的事，很辛苦」，並反問「拳賽時我說得還不夠多嗎？」

