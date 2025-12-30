自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

涉嫌性侵多女遭求重刑！孫生今首出庭：撒謊的人會下地獄

〔記者劉詠韻／台北報導〕YouTuber團體「反骨男孩」前成員孫生（本名孫羿泩）涉嫌性侵、強制猥褻多名女子遭起訴，台北地方法院今傳喚他出庭。孫生稍早現身法院時，遭媒體詢問心情如何、是否覺得冤枉，他表示，「老樣子，撒謊的人都會下地獄。」至於是否可能與被害人和解，孫生僅簡短回應「再說」，隨後即進入法庭。

孫生稍早現身法院時，遭媒體詢問心情如何、是否覺得冤枉，他表示，「老樣子，撒謊的人都會下地獄。」（民眾提供）孫生稍早現身法院時，遭媒體詢問心情如何、是否覺得冤枉，他表示，「老樣子，撒謊的人都會下地獄。」（民眾提供）

北檢起訴指出，孫生2022年10月間以剪髮為由，前往A女住處並在陽台上猥褻得逞。2023年3月，他又以拍攝名義，突然鋪床對B女強行猥褻；同年10月，孫則以觀看他練舞為由，將未成年C女帶返住處後，趁對方聽音樂不備之際性侵得逞。

2024年7月，孫生再遭控台北市林森北路某旅館房間與D女發生性行為後，經對方同意拍攝8部性影像後，擅將影片轉傳朋友觀看。檢方斥責，孫生陷溺性癮，漠視個人主題性及性自主權，或利用友誼信任或藉工作之便，強行玷污多名女性，戕害未成年少女的身心及人格健全發展。

檢方認定，孫生所為已涉強制猥褻罪、成年人故意對少年犯強制性交罪、無故播送他人性影像等罪嫌，痛斥其陷溺性癮，更將被害者性影像視為私有財產，恣意供他人觀看，且時至今日仍未深切反省，當庭扯謊，甚至糾纏被害者要求配合偽證或拒決理會檢警以期脫身，犯後態度惡劣，建請從重量刑。

上午庭訊歷時約1小時結束，孫生受訪表示，媒體先前報導他「舉大拇指比讚」的畫面是誤解。他強調，當時已經連說兩次，比出大拇指僅想表達「記者辛苦了」，卻被寫成態度囂張，讓他相當受傷。

孫生說，比讚只是認為媒體各自盡責工作，「你們在做你們的事，很辛苦」，並反問「拳賽時我說得還不夠多嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中