娛樂 最新消息

許光漢「不合張軒睿」章廣辰選邊站？首露面還原內幕

章廣辰（左）今出席影集《舊金山美容院》活動（記者胡舜翔攝）章廣辰（左）今出席影集《舊金山美容院》活動（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張軒睿今年中爆出和好兄弟許光漢、章廣辰鬧翻，加上張軒睿在許瑋甯、邱澤婚宴上，開心與章廣辰打招呼，卻遭到對方無視，對方疑似「站隊許光漢」，三人情誼鬧得風風火火，章廣辰今以貌似耶穌的及肩長髮加上烙腮鬍造型宣傳中視、TVBS影集《舊金山美容院》活動，被問及婚禮狀況和兄弟情，也全都鬆口。

章廣辰、張軒睿被爆在婚禮上不打招呼，他今還原狀況，指出誤會一場，畢竟他和張軒睿才剛合作戲劇，沒有理由不打招呼，「大家角度不一樣，應該是沒看到我們的臉，我們只有點頭用眼神示意。」

章廣辰今出席影集《舊金山美容院》活動（記者胡舜翔攝）（記者胡舜翔攝）章廣辰今出席影集《舊金山美容院》活動（記者胡舜翔攝）（記者胡舜翔攝）

他也用章式幽默指出先前有看張軒睿演出的破億電影《泥娃娃》，認為票房好，明明沒演出的他卻搶先主演們預告「應該會拍第二集」，難道是要客串？他拿三兄弟吵架的時事當梗，自嘲：「我們戲裡演出決裂師兄弟，他演道士，我就是耶穌，信仰決裂。」

至於先前許光漢出席活動被問此題，貌似不悅？章廣辰幫腔解釋：「他沒有生氣啦 ，應該是看起來比較嚴肅。」他和許光漢沒就此話題多琢磨，倒是他自己被三人友誼一直被拿來當話題這回事娛樂到，他說：「要抓一個甜蜜點，不要寫沒有的事，看一看滿好笑，但也不能看了想嚴肅起來。」

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12/25起，每週一至週五晚間八點準時在中視主頻播出。

點圖放大body

