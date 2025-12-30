自由電子報
娛樂 最新消息

藝人曹西平相驗 乾兒子：先處理後事

曹西平遺體今天下午相驗，發現者乾兒子Jeremy與女友到場。（記者吳仁捷攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人曹西平猝逝三重住處，發現的乾兒子吳男Jeremy與女友今天下午到新北市殯儀館相驗，他面對在場守候媒體，只留下「謝謝、先處理後事」，隨即進入相驗；據了解，Jeremy先上網求助家屬授權他處理後事，隨後龍千玉取得前夫、曹西平三哥授權，讓Jeremy可以處理後事，不至於淪為有名無主的無名屍，而曹西平後事也由小冬瓜郭憲鴻公司處理。

曹西平29日晚間，被出國返家的乾兒子吳男發現，倒在臥室地上，身體浮腫、明顯死亡，隨後被送往殯儀館冰存，由於吳男非親屬，加上曹西平因處理家中債務與兄弟鬧翻，一度出現無人處理後事，吳男Jeremy上網求助，龍千玉聯繫前夫、曹西平三哥，授權Jeremy處理曹西平後事，讓曹西平不至於淪為比照有名無主的無名屍處理。

曹西平乾兒子PO文透露，由於沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助好好處理四哥的後事。JeremyPO文後，龍千玉表明願協助聯繫家屬授權，曹西平後事紛爭才落幕。

曹西平遺體今天下午相驗，發現者乾兒子Jeremy與女友到場；乾兒子稍早上網求助家屬授權，引來龍千玉出面協助。（記者吳仁捷攝）

JeremyPO文：

「四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。

…求你們將四哥的後事全權交予我處理。

因為我們沒有法律認定的父子關係，

警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事。

如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息

我不想要讓 檢察官相驗大體 四哥是睡著走的 無病無痛

明明我是最親的兒子 最後還要公告招領

我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事

四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我」。

