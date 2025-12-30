自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹西平遺產可以全給乾兒子？ 張正勳：呼應到民法繼承編的修法動態

資深藝人曹西平。（圖擷取自 臉書）資深藝人曹西平。（圖擷取自 臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平驟然離世，他這些年來未婚無子，與家中四位親兄弟多年不往來，生前也曾透露已找律師預立遺囑，打算將名下財產與積蓄留給長期照顧他起居的乾兒子。對此，律師張正勳律師表示，在現行法律裡，乾兒子不是法定繼承人，這呼應到民法繼承編的修法動態，法律如果只保護「身分」，卻無視「實際照顧關係」，最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。

張正勳在臉書粉專「張正勳律師-CHLawyer」PO文表示，一個藝人過世，卻呼應到民法繼承編的修法動態，曹大哥一路好走！藝人曹西平過世，生前一句話被反覆轉載：「我的錢，絕不讓姓曹的人碰。」、「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子。」聽起來既豪爽又狠辣。但如果你真的翻開民法，就會發現事情沒有那麼簡單。

張正勳分析，問題來了「乾兒子，在法律上是誰？」很遺憾地說一句：「在現行法律裡，乾兒子不是法定繼承人。」沒有收養關係，沒有血緣，沒有婚姻。法律只認三件事：血、婚、收養，其他的，都叫「感情」，那誰有繼承權？曹先生沒有子女，父母已過世，配偶不存在。那依民法的順序是什麼？兄弟姊妹，直接上位，即便生前感情不睦

即便多年不往來，即便你心裡覺得「他們噁心不配」。法律還是會說一句很冷的話：「對不起，他們有份。」

張正勳指出，那遺囑有沒有用？有，但不是你想像中的「全拿走」那種有用，因為民法還有一個東西叫「特留分」，簡單說就是：你可以討厭我，可以不聯絡我，可以不愛我，但你不能一毛錢都不留給我。以兄弟姊妹來說：他們至少可以拿到「應繼分的三分之一」。所以現實版本很可能是：乾兒子拿到遺囑分配的大部分。兄弟姊妹依法主張特留分，強制切一塊走。

張正勳續指，於是問題就浮出來了，一個照顧你晚年的人，一個陪你看醫生、過節、收屍的人，在法律上卻永遠排在「多年不見、頂多只在告別式出現」的人後面，這合理嗎？所以，修法的聲音出現了，近來開始有人主張，應該調整，甚至廢除兄弟姊妹的特留分，理由其實很現實，現代家庭結構已經不同，高齡、未婚、無子女者越來越多，兄弟姊妹間早已分居各地，真正照顧人的，往往不是「法定親屬」。

張正勳直言，法律如果只保護「身分」，卻無視「實際照顧關係」，最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。

廢除民法特留分的呼聲日益升高，立法院司法法制委員會3日上午進行專題報告，法務部長鄭銘謙提及，因應社會高齡少子化與家庭型態的快速變遷，特留分此項旨在兼顧遺囑自主與親屬基本保障的制度，確有全面檢討之必要，未來修法方向將聚焦於遺囑自主、家庭倫理與弱勢保障之間尋求平衡。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中