曹西平遺產可以全給乾兒子？ 張正勳：呼應到民法繼承編的修法動態

〔即時新聞／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平驟然離世，他這些年來未婚無子，與家中四位親兄弟多年不往來，生前也曾透露已找律師預立遺囑，打算將名下財產與積蓄留給長期照顧他起居的乾兒子。對此，律師張正勳律師表示，在現行法律裡，乾兒子不是法定繼承人，這呼應到民法繼承編的修法動態，法律如果只保護「身分」，卻無視「實際照顧關係」，最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。

張正勳在臉書粉專「張正勳律師-CHLawyer」PO文表示，一個藝人過世，卻呼應到民法繼承編的修法動態，曹大哥一路好走！藝人曹西平過世，生前一句話被反覆轉載：「我的錢，絕不讓姓曹的人碰。」、「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子。」聽起來既豪爽又狠辣。但如果你真的翻開民法，就會發現事情沒有那麼簡單。

張正勳分析，問題來了「乾兒子，在法律上是誰？」很遺憾地說一句：「在現行法律裡，乾兒子不是法定繼承人。」沒有收養關係，沒有血緣，沒有婚姻。法律只認三件事：血、婚、收養，其他的，都叫「感情」，那誰有繼承權？曹先生沒有子女，父母已過世，配偶不存在。那依民法的順序是什麼？兄弟姊妹，直接上位，即便生前感情不睦

即便多年不往來，即便你心裡覺得「他們噁心不配」。法律還是會說一句很冷的話：「對不起，他們有份。」

張正勳指出，那遺囑有沒有用？有，但不是你想像中的「全拿走」那種有用，因為民法還有一個東西叫「特留分」，簡單說就是：你可以討厭我，可以不聯絡我，可以不愛我，但你不能一毛錢都不留給我。以兄弟姊妹來說：他們至少可以拿到「應繼分的三分之一」。所以現實版本很可能是：乾兒子拿到遺囑分配的大部分。兄弟姊妹依法主張特留分，強制切一塊走。

張正勳續指，於是問題就浮出來了，一個照顧你晚年的人，一個陪你看醫生、過節、收屍的人，在法律上卻永遠排在「多年不見、頂多只在告別式出現」的人後面，這合理嗎？所以，修法的聲音出現了，近來開始有人主張，應該調整，甚至廢除兄弟姊妹的特留分，理由其實很現實，現代家庭結構已經不同，高齡、未婚、無子女者越來越多，兄弟姊妹間早已分居各地，真正照顧人的，往往不是「法定親屬」。

張正勳直言，法律如果只保護「身分」，卻無視「實際照顧關係」，最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。

廢除民法特留分的呼聲日益升高，立法院司法法制委員會3日上午進行專題報告，法務部長鄭銘謙提及，因應社會高齡少子化與家庭型態的快速變遷，特留分此項旨在兼顧遺囑自主與親屬基本保障的制度，確有全面檢討之必要，未來修法方向將聚焦於遺囑自主、家庭倫理與弱勢保障之間尋求平衡。

