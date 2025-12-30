自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜玩電腦要用放大鏡！自揭是隱藏動漫迷

胡瓜用放大鏡看電子螢幕。（下面一位提供）胡瓜用放大鏡看電子螢幕。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設YouTube頻道「下面一位」，最新一集播出胡瓜進行跨世代挑戰，來一探究竟年輕人的休閒娛樂都在幹嘛，回憶過去玩的遊戲機現今早以蕩然無存，沒有電玩時更是到河邊游泳、打泥巴仗，生活處處是娛樂，不像現在科技發達已經有許多遊樂設施。

來到滿是機台的空間，看到年輕人們戴上手套，不斷對觸控螢幕拍打進行遊戲，速度極快也玩到滿頭大汗，新奇的畫面讓胡瓜開了眼界，讚嘆表示真的沒看過！

胡瓜也趁機向年輕人學習技巧，嘗試體驗節奏遊戲，過程中胡瓜不斷失誤，用盡全身力氣在玩，還一度跟不上速度，讓胡瓜哀嚎：「也太難了！不要再逼我了！」

不過體驗新事物的胡瓜也覺得有趣，甚至建議養老院也可以放一台活絡筋骨。

隨後胡瓜來到年輕人可以休息的耍廢空間，利用電腦點餐，不過電腦螢幕的字小到讓胡瓜尋求放大鏡，連看漫畫也用放大鏡，畫面非常逗趣，也抖出胡瓜是隱藏的動漫迷，許多線上的動漫都有收看。

其中也不免俗的點開YouTube收看自己頻道的影片，回顧過去的集數，胡瓜表示開頻道以來一直都很努力，也陸續在體驗新事物，希望大家能繼續支持，能被大家看見一切都值得了。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中