胡瓜玩電腦要用放大鏡！自揭是隱藏動漫迷

胡瓜用放大鏡看電子螢幕。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設YouTube頻道「下面一位」，最新一集播出胡瓜進行跨世代挑戰，來一探究竟年輕人的休閒娛樂都在幹嘛，回憶過去玩的遊戲機現今早以蕩然無存，沒有電玩時更是到河邊游泳、打泥巴仗，生活處處是娛樂，不像現在科技發達已經有許多遊樂設施。



來到滿是機台的空間，看到年輕人們戴上手套，不斷對觸控螢幕拍打進行遊戲，速度極快也玩到滿頭大汗，新奇的畫面讓胡瓜開了眼界，讚嘆表示真的沒看過！

胡瓜也趁機向年輕人學習技巧，嘗試體驗節奏遊戲，過程中胡瓜不斷失誤，用盡全身力氣在玩，還一度跟不上速度，讓胡瓜哀嚎：「也太難了！不要再逼我了！」

不過體驗新事物的胡瓜也覺得有趣，甚至建議養老院也可以放一台活絡筋骨。



隨後胡瓜來到年輕人可以休息的耍廢空間，利用電腦點餐，不過電腦螢幕的字小到讓胡瓜尋求放大鏡，連看漫畫也用放大鏡，畫面非常逗趣，也抖出胡瓜是隱藏的動漫迷，許多線上的動漫都有收看。

其中也不免俗的點開YouTube收看自己頻道的影片，回顧過去的集數，胡瓜表示開頻道以來一直都很努力，也陸續在體驗新事物，希望大家能繼續支持，能被大家看見一切都值得了。

