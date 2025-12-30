自由電子報
娛樂 最新消息

小時玩伴指曹西平孝順且從小就有表演天分 得知其過世不勝唏噓

林溪權表示，曹西平從小就住在綠川西街上，是自己從小的玩伴。（記者蘇金鳳攝）林溪權表示，曹西平從小就住在綠川西街上，是自己從小的玩伴。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕藝人曹西平昨晚家中離世，享壽66歲，從小跟曹西平是玩伴，兩家隔著小小綠川的72歲的林溪權表示，曹西平排行老四，從小就有表演的天份，是家中最孝順的孩子，但曹西平的命運相當坎坷，對於曹西平的過世，他不勝唏噓。

林溪權表示，曹家跟他家只隔著綠川，他家住綠川東街，曹家住綠川西街，大家都透過小小木橋往來，曹西平的父親開和平醫院是醫生，附近的人都會找曹西平的爸爸看病。

林溪權表示，曹家有4個兒子，他家則有5個兄弟，平時都會玩在一起，彈彈珠、玩囝仔牌，也因為男孩子多，也常打架，但當時都是小孩子。

林溪權表示,曹西平從小就住在綠川西街上,兩戶隔著綠川,是童年時的玩伴。(記者蘇金鳳攝)

林溪權表示，曹西平排行老四，老大及老二都是醫生，而曹西平從小就愛表演，小時候就拿著他媽媽的絲巾包在頭上表演，扮演角色，非常會跳舞，那時就看出他有表演的天賦，曹西平的三哥跟他的弟弟是同學。

林溪權表示，由於舊建國市場興建及綠川整治，1972年就搬離了，因此對後來的曹家就不是很了解。

林溪權對於曹西平的過世不勝唏噓，他表示，曹西平非常孝順，父母都是曹西平在照顧，但命運坎坷，還那麼年輕，感嘆兒時玩伴就這樣走了。

點圖放大body

