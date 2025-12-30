無法兌現每年推1張專輯承諾 黃明志鬆口原因

因捲入台灣網紅命案，黃明志坦言工作都丟了。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅命案，被起訴持毒以及吸毒2罪名，吸毒案本月22日開庭，他的尿檢報告呈陰性反應，獲判無罪釋放。至於持有毒品案，將在明年1月19日開庭審理。

稍早，黃明志在臉書發文表示，又到了年末了，在此必須向每一位期待黃明志專輯的朋友們報告一下：「由於這幾個月我們要面對各種案件訴訟，所以沒辦法推出新專輯了，這是12年來第1次沒辦法做到『每年推出一張專輯』的承諾，在此向大家預告並道歉。」

黃明志又說，接下來如果案件順利，將會在2026年中才推出黃明志的第13張全新創作專輯，「計劃趕不上變化，希望大家諒解，也感謝大家一路以來對黃明志的支持，這一張肯定會更精彩。」

本月22日開庭前，黃明志也曾吐露心聲，他說：「近期應該是我人生中的最低谷了…工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待…我也已經很久很久沒出門了…年底雨季降臨，看著窗外的大雨，這首歌就是我最近的心情。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

