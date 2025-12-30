自由電子報
娛樂 最新消息

蕭雅全「道歉文消失」偷復出 陳蔚爾怒批：說話不算話

導演蕭雅全今年6月遭導演陳蔚爾指控「利用權勢進行性騷擾」當時火速道歉。（資料照，記者陳逸寬攝）導演蕭雅全今年6月遭導演陳蔚爾指控「利用權勢進行性騷擾」當時火速道歉。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《老狐狸》導演蕭雅全今年6月遭導演陳蔚爾指控「利用權勢進行性騷擾」，當時他火速發出道歉聲明，並宣告全面停工。未料半年過去，近來道歉文悄悄消失，本人更低調釋出「回歸創作」訊號，掀起新一波譁然。

近日蕭雅全罕見更新社群，留下一句耐人尋味的話：「多說無益，我相信時間，時間會讓一切變清晰。」眼尖網友發現，他過去那篇道歉貼文已被隱藏，連同當時留言區的質疑與批評也一併清空。

導演陳蔚爾表示蕭雅全說話不算話，真的是老狐狸。（翻攝自臉書）導演陳蔚爾表示蕭雅全說話不算話，真的是老狐狸。（翻攝自臉書）

對此，陳蔚爾接受《鏡週刊》訪問，毫不留情回擊，直言這樣的做法完全背離當初的承諾：「說停工，結果是偷偷刪文、悄悄復出，說話不算話，真的是老狐狸。」

她更透露，近期不只聽聞蕭雅全重啟拍片計畫，兩個月前還曾在某電影首映會上，看見他被業界前輩擁抱、打氣，甚至祝福「拍攝順利」，讓她當場心寒，坦言令她失望的不是復出本身，而是「完全看不到任何彌補的實際行動」。

她也把矛頭指向整個產業結構，直指影視圈長期存在的男性權力文化，「如果真的要談改變，不是讓他換個地方繼續拍，而是讓權力被削弱，電影節不再找他當評審、主席，女性創作者才能有公平的空間。」

